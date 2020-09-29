Для казахстанских кинотеатров могут сделать послабление

В Казахстане могут открыть кинотеатры с определенными ограничениями, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил официальный представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Ержан Байтанаев.



По его словам, комитетом рассматривается вопрос послабления для кинотеатров. Сейчас формируется несколько вариантов, которые могут быть реализованы в ближайшее время.



"В данный момент комитетом изучается и рассматривается этот вопрос. На ближайшем заседании Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции будет предложено вновь запустить деятельность кинотеатров. Однако в залах не будет 100-процентная заполняемость. Также владельцы кинотеатров должны будут строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Мы будем предлагать на заседании, однако окончательное решение будет принято комиссией", - рассказал Байтанаев.



Ранее владельцы кинотеатров заявили об уничтожении своего бизнеса. Пустующие несколько месяцев подряд залы почти привели их к банкротству, отмечают они. По информации Ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана, они потеряли от 10 до 15 миллиардов тенге.



Предприниматели просят, чтобы им четко объяснили, когда, насколько и что им разрешат. И одобрят ли их работу вообще, учитывая вторую волну, которую сейчас прогнозируют. Так они хоть смогли бы понять, как им быть дальше.



Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщал, что сейчас рассматривается вопрос допуска зрителей в кинотеатры при 30-процентной заполняемости. Однако в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг объясняли, почему театры открыли, а кинотеатры - нет.



"В театрах можно проконтролировать зрителей, они просматриваются. Можно проследить, чтобы они оставались на своих местах. А в кинотеатрах выключают свет и после начала сеанса зал не контролируется, люди смогут свободно перемещаться, пересаживаться. Это риск. К тому же длительность одного действия в театре - 40-50 минут, а в кинотеатре фильм идет около двух часов", - говорили в комитете.