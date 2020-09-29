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Вкладчики Tengri Bank могут проверить сумму выплаты возмещения онлайн

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:08
Вкладчики Tengri Bank могут проверить сумму выплаты возмещения онлайн
Фото из Сети интернет
Дополнительная функция появилась на сайте Евразийского банка, который является банком-агентом по выплате возмещения вкладчикам Tengri Bank.

Вкладчики Tengri Bank могут удалённо проверить сумму выплаты по вкладам, счетам и карточкам, сообщает пресс-служба Евразийского банка.

Для этого необходимо:

на сайте Евразийского банка зайти в раздел "Информация для клиентов Tengri Bank";
во вкладке "Проверить сумму выплат" ввести ИИН и номер телефона, который был указан в договоре Tengri Bank;
нажать кнопку "Проверить".
Читайте также: Приём заявлений на выплаты вкладчикам лишённого лицензии Tengri Bank начнут с 30 сентября

Вкладчики могут получить свои выплаты наличными в кассе банка-агента, переводом денег на банковский (в том числе карточный) счёт в банке-агенте или в любом другом банке.

"Однако из-за эпидемиологического риска настоятельно рекомендуем воспользоваться дистанционным выпуском и бесплатной доставкой карты, на которую будет зачислено гарантийное возмещение", – отметили в банке-агенте.

Чтобы не создавать очередей, отделения Евразийского банка будут дополнительно обслуживать вкладчиков Tengri Bank в ближайшие выходные дни – 3 и 4 октября.

Выплата гарантийного возмещения продлится в течение года. Приём заявлений от клиентов Tengri Bank начнётся 30 сентября 2020 года и завершится 30 сентября 2021 года.


Источник: informburo.kz
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