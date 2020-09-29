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Проезд на автобусе можно будет оплатить банковской картой в Нур-Султане

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 15:48
Проезд на автобусе можно будет оплатить банковской картой в Нур-Султане
Фото liter.kz
Произвести оплату можно с помощью карты VISA и Mastercard, а также смартфона с NFC.

В Нур-Султане на маршруте №20 тестируется еще одна система оплаты с помощью карты любого банка второго уровня, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу столичной транспортной компании CTS.

Пилотный проект будут тестировать месяц.

«Произвести оплату можно с помощью карты VISA и Mastercard, а также смартфона, оснащенного системой NFC. Для транзакции достаточно приложить их к специальному терминалу, размещенному рядом с валидатором. При необходимости электронный билет пассажир может получить на сайте smsbus.kz. На экране валидатора указаны ссылки на получение электронного билета на государственном и русском языках», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 90 тенге.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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FL (Посетители) Сегодня, 16:56
А у нас проезд на ПАЗике можно оплатить по системе Каспий Голд bravo
 
 

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