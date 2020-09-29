Проезд на автобусе можно будет оплатить банковской картой в Нур-Султане

Произвести оплату можно с помощью карты VISA и Mastercard, а также смартфона с NFC.



В Нур-Султане на маршруте №20 тестируется еще одна система оплаты с помощью карты любого банка второго уровня, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу столичной транспортной компании CTS.



Пилотный проект будут тестировать месяц.



«Произвести оплату можно с помощью карты VISA и Mastercard, а также смартфона, оснащенного системой NFC. Для транзакции достаточно приложить их к специальному терминалу, размещенному рядом с валидатором. При необходимости электронный билет пассажир может получить на сайте smsbus.kz. На экране валидатора указаны ссылки на получение электронного билета на государственном и русском языках», — говорится в сообщении.



В компании напомнили, что стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 90 тенге.