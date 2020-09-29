Турция готова поддержать Азербайджан в боях за Карабах

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности страны поддержать Азербайджан в боях за Нагорный Карабах, сообщило РИА Новости.
"Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха – ред.) был решен коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном – и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность", – сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре после визита в посольство Азербайджана, его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что приравнивание Азербайджана к Армении недопустимо, напомнив о поддержке территориальной целостности Украины и Грузии.
Замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш добавил, что Стамбул воспринимает нападения на Азербайджан как нападение на Турцию и "сделает все, чтобы помочь братскому Азербайджану".
Официальный Ереван пока не комментировал заявления турецких чиновников.
Ситуация в Нагорном Карабахе
В минувшее воскресенье, 27 сентября, Минобороны Азербайджана заявило, что армия Армении совершила обстрел ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к жертвам среди гражданского населения и военных.
В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", однако они были организованы находящимися у линии соприкосновения сторон азербайджанскими силами с тем, чтобы, по мнению официального Еревана, "начать наступление" на карабахском направлении. В самой непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглась, в частности, столица Степанакерт, в связи с чем власти Арцаха призвали население укрыться в убежищах, а позднее объявили в регионе военное положение и мобилизацию.
Об аналогичных шагах впоследствии объявили и в Армении. Всеобщая мобилизация стала первой подобной акцией в новейшей истории республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов страны и объявил о действии комендантского часа и о частичной мобилизации.
Во вторник, 29 сентября, в Совете безопасности ООН пройдет обсуждение ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Ранее радио Sputnik сообщило, что Госдума приняла заявление по Нагорному Карабаху.
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