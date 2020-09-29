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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Tesla выпустит две новые бюджетные модели авто

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:38
Tesla выпустит две новые бюджетные модели авто
Фото ©REUTERS
Компания Tesla Motors разработает две относительно бюджетные модели, одна из которых будет предназначена для рынка Китая, а вторая будет создана специально для Европы. Об этом сообщил основатель Telsa Илон Маск в Twitter, передает Tengrinews.kz.

Генеральный директор инновационной компании ARKinvest Кэти Вуд сообщила, что некоторые акционеры Tesla посчитали, что Маск хочет снизить цену на электрокар Model 3 до 25 000 долларов. Поэтому после объявления этой новости акции Tesla стали стремительно падать. Однако Илон Маск объяснил, что его неправильно поняли.

"Мы не снижаем цену на Model 3 до 25 тысяч долларов. Я говорил о будущей машине, которая будет меньше Model 3", - ответил Маск.

Разработчик сообщил, что берлинский и шанхайский заводы выпустят две разные модели электромобилей. То есть у Tesla будет сразу две легковые новинки, помимо Cybertruck и Roadster 2.

Напомним, руководитель Tesla заявил, что в течение следующих трех лет компания выпустит доступный электрокар стоимостью не выше 25 тысяч долларов. Это стало возможным благодаря существенному снижению себестоимости аккумуляторов.

Ранее Маск подал исковое заявление в суд, в котором потребовал отменить пошлины на запчасти в 25 процентов, которые он импортирует из Китая.


Источник: tengrinews.kz
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