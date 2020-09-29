Tesla выпустит две новые бюджетные модели авто

Компания Tesla Motors разработает две относительно бюджетные модели, одна из которых будет предназначена для рынка Китая, а вторая будет создана специально для Европы. Об этом сообщил основатель Telsa Илон Маск в Twitter, передает Tengrinews.kz.
Генеральный директор инновационной компании ARKinvest Кэти Вуд сообщила, что некоторые акционеры Tesla посчитали, что Маск хочет снизить цену на электрокар Model 3 до 25 000 долларов. Поэтому после объявления этой новости акции Tesla стали стремительно падать. Однако Илон Маск объяснил, что его неправильно поняли.
"Мы не снижаем цену на Model 3 до 25 тысяч долларов. Я говорил о будущей машине, которая будет меньше Model 3", - ответил Маск.
Разработчик сообщил, что берлинский и шанхайский заводы выпустят две разные модели электромобилей. То есть у Tesla будет сразу две легковые новинки, помимо Cybertruck и Roadster 2.
Напомним, руководитель Tesla заявил, что в течение следующих трех лет компания выпустит доступный электрокар стоимостью не выше 25 тысяч долларов. Это стало возможным благодаря существенному снижению себестоимости аккумуляторов.
Ранее Маск подал исковое заявление в суд, в котором потребовал отменить пошлины на запчасти в 25 процентов, которые он импортирует из Китая.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.