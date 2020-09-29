Трактор из металлических отходов собрал школьник в Жамбылской области

Школьник из села Байкадам собрал трактор из металлических отходов. От обычной сельхозтехники он отличается меньшими размерами, мобильностью и простотой в эксплуатации. Он может стать незаменимым помощником для аграриев, считает юный разработчик, передает «Хабар 24».
Идея создать небольшой трактор возникла из повседневных нужд в сельской жизни. В селе есть большой двор и сад. Обрабатывать землю вручную сложно. Поэтому молодой изобретатель решил найти способ упростить работу и создать небольшую сельскохозяйственную машину.
Трактор состоит из сорока различных деталей. Молодой изобретатель использовал обычный двигатель, который работает на бензине. Каркас был собран из металлолома.
«Эта машина выполняет те же функции, что и большой трактор. Колеса и диски от «УАЗика». Одно из передних колес от сломанной косилки. Кресло поставил от «Газели». Мост принадлежит старой советской машине. На задней панели есть магнитофон», — рассказал юный изобретатель Бахтияр Турганбаев.
Трактор незаменим и в сельском хозяйстве, и в повседневной жизни, например, для уборки мусора и снега. Сейчас его адаптируют для агропромышленного комплекса. Курируют проект специалисты центра технического творчества. На его сборку ушло больше года.
«Мы ведем профориентацию. Когда ребята поступят в учебные заведения, у них уже будет любимое дело. К примеру, водители трактора очень востребованы в сельском хозяйстве. Что касается водителей машин, то в каждом доме есть автотранспорт. Мы готовим в двух кружках этих специалистов», — сказал директор центра технического творчества Мухтар Мельдеев.
Центр предоставляет подросткам техническое сопровождение. Главное, чтобы у детей была возможность эффективно организовать свободное время. Сегодня здесь обучается больше 500 юных сельчан.
За последние 8 лет в центре технического творчества поселка Байкадам было создано 18 уникальных проектов. Благодаря инновационным идеям школьники не раз становились призерами республиканских конкурсов. Сейчас здесь делают акцент на аэромоделировании. В ближайшем будущем они готовы предоставить несколько уникальных идей.
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