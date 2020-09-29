Трактор из металлических отходов собрал школьник в Жамбылской области

Школьник из села Байкадам собрал трактор из металлических отходов. От обычной сельхозтехники он отличается меньшими размерами, мобильностью и простотой в эксплуатации. Он может стать незаменимым помощником для аграриев, считает юный разработчик, передает «Хабар 24».Идея создать небольшой трактор возникла из повседневных нужд в сельской жизни. В селе есть большой двор и сад. Обрабатывать землю вручную сложно. Поэтому молодой изобретатель решил найти способ упростить работу и создать небольшую сельскохозяйственную машину.Трактор состоит из сорока различных деталей. Молодой изобретатель использовал обычный двигатель, который работает на бензине. Каркас был собран из металлолома.«Эта машина выполняет те же функции, что и большой трактор. Колеса и диски от «УАЗика». Одно из передних колес от сломанной косилки. Кресло поставил от «Газели». Мост принадлежит старой советской машине. На задней панели есть магнитофон», — рассказал юный изобретатель Бахтияр Турганбаев.Трактор незаменим и в сельском хозяйстве, и в повседневной жизни, например, для уборки мусора и снега. Сейчас его адаптируют для агропромышленного комплекса. Курируют проект специалисты центра технического творчества. На его сборку ушло больше года.«Мы ведем профориентацию. Когда ребята поступят в учебные заведения, у них уже будет любимое дело. К примеру, водители трактора очень востребованы в сельском хозяйстве. Что касается водителей машин, то в каждом доме есть автотранспорт. Мы готовим в двух кружках этих специалистов», — сказал директор центра технического творчества Мухтар Мельдеев.Центр предоставляет подросткам техническое сопровождение. Главное, чтобы у детей была возможность эффективно организовать свободное время. Сегодня здесь обучается больше 500 юных сельчан.За последние 8 лет в центре технического творчества поселка Байкадам было создано 18 уникальных проектов. Благодаря инновационным идеям школьники не раз становились призерами республиканских конкурсов. Сейчас здесь делают акцент на аэромоделировании. В ближайшем будущем они готовы предоставить несколько уникальных идей.