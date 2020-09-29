Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении

Турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении, написала пресс-секретарь Минобороны закавказской республики Шушан Степанян в Facebook.



"При выполнении боевой задачи во время противовоздушных и воздушных боев многофункциональный истребитель F-16 турецких ВВС сбил над воздушной территорией Армении штурмовик СУ-25 ВВС Армении. Пилот героически погиб", — говорится в публикации.



По словам представителя ведомства, F-16 взлетел с азербайджанского аэродрома "Гянджа" и обеспечивал удары по населенным пунктам и подразделениям армянских вооруженных сил близ Вардениса, Мец Масрика, Сотка, которые наносили азербайджанские Су-25 и турецкие беспилотники "Байрактар".