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Российская соцсеть объявила октябрь месяцем Казахстана

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 20:13
Российская соцсеть объявила октябрь месяцем Казахстана
Фото: vk.com
"ВКонтакте" поддержит проекты казахстанских авторов грантами и образовательным курсом, проведет лекции для разработчиков, а также организует серию лайвов с выступлениями артистов, передает Tengrinews.kz.

Чтобы поддержать творческие проекты, "ВКонтакте" предлагает их авторам принять участие в грантовой и образовательной программах.

Первая действует уже год — ежемесячно команда "ВКонтакте" выбирает среди кандидатов самое интересное сообщество. Однако в октябре претендовать на грант будут только авторы из Казахстана. Победитель получит финансовую поддержку, помощь в продвижении и другие бонусы.

Образовательная программа "Лаборатория проектов из Казахстана" — это курс видеолекций, в которых авторы узнают больше о работе с платформой: как продвигать и монетизировать контент, использовать мини-приложения, правильно оформлять сообщество. После обучающей части участники создадут новые или улучшат существующие проекты и будут претендовать на денежные призы в тематических номинациях — от бизнеса до медиа. Победители получат промокупоны по 250 тысяч рублей (~1,36 миллиона тенге) на развитие своих проектов.

Кроме того, для казахстанских разработчиков "ВКонтакте" подготовила цикл лекций о VK Mini Apps. Они узнают, для каких задач будут полезны мини-приложения, как пройти модерацию и попасть в каталог, а также как зарабатывать на таких сервисах. Задать вопросы лектору смогут участники, которые предварительно зарегистрируются на онлайн-митап, а посмотреть записи — все пользователи.

Также будет организована серия лайвов с популярными казахстанскими артистами. Зрителей ждут выступления любимых звезд, а также конкурсы и призы — подробности будут анонсированы позднее.

Все новости будут публиковаться в официальном сообществе "Қазақстан ВКонтакте".


Источник: tengrinews.kz
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