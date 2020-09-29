Российская соцсеть объявила октябрь месяцем Казахстана

"ВКонтакте" поддержит проекты казахстанских авторов грантами и образовательным курсом, проведет лекции для разработчиков, а также организует серию лайвов с выступлениями артистов, передает Tengrinews.kz.
Чтобы поддержать творческие проекты, "ВКонтакте" предлагает их авторам принять участие в грантовой и образовательной программах.
Первая действует уже год — ежемесячно команда "ВКонтакте" выбирает среди кандидатов самое интересное сообщество. Однако в октябре претендовать на грант будут только авторы из Казахстана. Победитель получит финансовую поддержку, помощь в продвижении и другие бонусы.
Образовательная программа "Лаборатория проектов из Казахстана" — это курс видеолекций, в которых авторы узнают больше о работе с платформой: как продвигать и монетизировать контент, использовать мини-приложения, правильно оформлять сообщество. После обучающей части участники создадут новые или улучшат существующие проекты и будут претендовать на денежные призы в тематических номинациях — от бизнеса до медиа. Победители получат промокупоны по 250 тысяч рублей (~1,36 миллиона тенге) на развитие своих проектов.
Кроме того, для казахстанских разработчиков "ВКонтакте" подготовила цикл лекций о VK Mini Apps. Они узнают, для каких задач будут полезны мини-приложения, как пройти модерацию и попасть в каталог, а также как зарабатывать на таких сервисах. Задать вопросы лектору смогут участники, которые предварительно зарегистрируются на онлайн-митап, а посмотреть записи — все пользователи.
Также будет организована серия лайвов с популярными казахстанскими артистами. Зрителей ждут выступления любимых звезд, а также конкурсы и призы — подробности будут анонсированы позднее.
Все новости будут публиковаться в официальном сообществе "Қазақстан ВКонтакте"
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