Погибла 15-летняя девочка в Алматинской области, заряжая смартфон

В соцсетях появились сообщения о том, что в Алматинской области девятиклассница скончалась из-за взорвавшегося телефона. Гаджет стоял на зарядке. Информацию прокомментировали в Департаменте полиции региона.



В пресс-службе областной полиции сообщили, что трагедия произошла 26 сентября около 22:00 в одном из сел Алматинской области. В результате поражения электричеством скончалась 15-летняя девочка.



«Предварительно установлено, что мобильный телефон школьницы находился на зарядке, через него она получила ток. В настоящее время по этому факту заведено уголовное дело, проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», - пояснили в департаменте.



В сентябре прошлого года другую девочку нашли мертвой в постели в Алматинской области. 14-летняя школьница погибла, уснув рядом с заряжающимся телефоном. На ее ладони были обнаружены следы от ожогов.