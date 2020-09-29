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Чемпионку мира из Краснодара заставили доказывать в аэропорту свой пол

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 22:05
Чемпионку мира из Краснодара заставили доказывать в аэропорту свой пол
Фото из открытых источников
Анна Тураева рассказала, что ей отказывали в посадке на рейс из-за отметки в графе «пол» в паспорте.

Анна Тураева - чемпионка мира, Европы и обладатель нескольких мировых рекордов в пауэрлифтинге Фото: instagram.com/turaevaanna_
Анна Тураева - чемпионка мира, Европы и обладатель нескольких мировых рекордов в пауэрлифтинге Фото: instagram.com/turaevaanna_

Известная краснодарская спортсменка, абсолютная шестикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Анна Тураева рассказала о том, что ее дважды заставляли доказывать свой пол перед посадкой на рейс из Санкт-Петербурга в Краснодар с пересадкой в Москве.

- Это было унизительно, при всей очереди, меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь в роли кого я по жизни, и в постели, - поделилась Анна.

По ее словам, сотрудники авиакомпании просто усомнились в том, что Анна – женщина, как указано в паспорте и решили это выяснить на месте, публично, при всей очереди, задавая ей совсем откровенные вопросы.

Анна действительно обладает нетипичной внешностью – широкие плечи, бритая голова, татуировки. Те, кто видят ее впервые, часто не сразу верят в то, что она женщина, такие ситуации не редкость, но в этот раз она столкнулась с совсем неэтичным поведением со стороны сотрудников перевозчика.

- Перед посадкой в Петербурге я, как пятилетний ребенок, пыталась доказать, что я женщина. Как будто в этом была какая-то необходимость. Было сложно, но я смогла объясниться. По прилете в Москву история повторилась, только в этот раз меня встретили с агрессией. Мне стало обидно и страшно. Ни капли уважения, чувства такта, субординации. Мне казалось, что я преступница или того хуже. Я ощущала себя максимально беспомощно на глазах у всей очереди, которая наблюдала за происходящим, - говорит чемпионка.

По словам Анны Тураевой, ей удалось сохранить спокойствие и без грубости и хамства разрешить ситуацию. О том, что произошло в аэропортах, она рассказала подписчикам в инстаграме, которые поддержали спортсменку.

- Унижение было публичным и мне хотелось бы публичных извинений. Я так говорю, чтобы такое не произошло с другими людьми. У меня психика нормальная и твердый характер, а вот у другого при таких обстоятельствах может произойти и нервный срыв, - рассказала Анна.

В авиакомпании уже отреагировали на ситуацию и принесли извинения в комментариях под постом, а также в личных сообщениях.

- Приносим извинения за пережитые негативные эмоции, такое обслуживание неприемлемо. Мы обязательно проверим действия сотрудников аэропорта, работавших на вашем рейсе, и разберемся в ситуации, - заверили представители перевозчика.


Источник: kp.kz
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Комментарии ( 1 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 22:31
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