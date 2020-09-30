Чем грозит Казахстану конфликт между Арменией и Азербайджаном

Казахстан призывает Баку и Ереван вернуться за стол переговоров.



Вооруженное столкновение между Азербайджаном и Арменией уже называют крупнейшим с 1994. Обе стороны обвиняют друг друга в применении тяжелой артиллерии и заявляют о жертвах, в том числе среди мирных жителей.



Почему именно сейчас так обострился конфликт, чем он грозит Казахстану и есть ли какая-то опасность для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)? Об этом для Forbes.kz рассуждают казахстанские эксперты.



Хочешь мира — помни о нефти



Ответить на вопрос, почему конфликт в очередной раз вступил в открытую насильственную фазу в данный конкретный момент времени, по мнению профессора Казахстанской-немецкого университета Рустама Бурнашева, практически невозможно без доступа к оперативным документам противоборствующих сторон.



- Казахстан не имеет прямой привязки к Южному Кавказу, поэтому непосредственного воздействия конфликт на нашу страну при сохранении всех прочих факторов неизменными оказать не может, - уверен он. - При этом, конечно, косвенное влияние будет. Например, через изменение цен на нефть, так как Азербайджан также является экспортером этого сырья. Также у Нур-Султана могут появиться шансы активизировать свою миротворческую деятельность на постсоветском пространстве. Негативное влияние могут иметь некоторые установки населения страны, направленные на поддержку той или иной стороны конфликта (чаще всего — Азербайджана).



Что касается ЕАЭС, то это - исключительно экономическое образование, не имеющее никакого отношения к военному сектору, напомнил профессор.



- О прямом негативном влиянии такого рода конфликта на ЕАЭС можно было бы говорить, если бы оба его участника были членами этой организации. В данном же случае можно говорить только о сужении экономического потенциала Армении, что для ЕАЭС не критично. Более того, влияние конфликта даже на ОДКБ ограничено, так как к настоящему моменту юридически Армения не является стороной конфликта (тем более - подвергшейся агрессии) и, соответственно, оснований для задействования статьи 4 Договора о коллективной безопасности нет, - объяснил он.



Остановить войну некому



Пока решения для конфликта нет, убежден политолог Айдос Сарым.



- Проблема Карабаха – это кровоточащая рана Азербайджана и Армении, которая, к сожалению, сегодня не имеет никакого развития и возможностей для мирного регулирования. Можно сколько угодно призывать стороны к политическому диалогу, но на сегодня следует признать одну очевидную вещь: ни одна из сторон не готова идти на уступки и серьезно обсуждать это самое пресловутое регулирование. На сегодня политики двух стран являются жертвами и заложниками почти 100-процентного национального консенсуса. Ни один здравомыслящий политик сегодня не рискнет своей карьерой и репутацией, чтобы предложить уступки, территориальный и иной размен. Это невозможно и нереально. Улицы Баку или Еревана в один момент вынесут такого политика и до конца времен будут считать предателем и врагом, - предупредил эксперт.



Усилия других стран тоже приносят мало эффекта.



- Все предлагавшиеся до сегодняшнего дня форматы «примирения» попросту сводились к формуле «не стреляйте мужики, не стреляйте». Так называемая Минская группа, как мне кажется, уже себя дискредитировала и не смогла обеспечить даже мало-мальский прогресс. Предложения других стран и сторон были неприемлемы либо для одного, либо для другого государства, - отметил политолог. - Азербайджан настаивает на резолюциях ООН и говорит о 20 процентах оккупированной территории и одном миллионе беженцев. Армения апеллирует к истории и существующему статус-кво. Такая диспозиция, очевидно, не способствует диалогу, хуже того, делает его неприемлемым.



Таким образом, периодическое обострение ситуации на Карабахском фронте, на взгляд Сарыма, является закономерным результатом.



- Другое дело, что до сегодняшнего дня ни одна из сторон не хотела прослыть «агрессором» и была вынуждена временами демонстрировать якобы «добрую волю» и «готовность говорить», - добавил он. - Нынешняя эскалация конфликта грозит на самом деле перерасти в полномасштабную войну. Сегодня в эпоху пандемии международные институты и механизмы ослаблены на нет, у ключевых игроков нет ни сил, ни желания, ни действенных ресурсов остановить конфликт. Та же Россия, которую называют наряду с Турцией, ключевым бенефициаром и спонсором конфликта, сегодня не может решительно вмешаться в конфликт, занять ту или иную сторону.



В отличие от прошлых лет очень и очень решительно в конфликт вмешалась Турция, которая уже формирует исламский фронт поддержки Азербайджана, подчеркнул собеседник Forbes.kz. Очень активно используется турецкая военная техника, прежде всего беспилотники, которые уже стали феноменом и новым словом в военной технике. Обе страны фактически ввели военное положение, проводят частичную или полную военную мобилизацию.



- Плохо то, что, сделав какие-то шаги, включив такой ресурс, как «гнев народа», раскручивая маховик милитаризации, политики в общем-то теряют почву под ногами, лишаются привычных инструментов, - сделал акцент Сарым. - Начинают включаться совсем другие правила игры, совсем другие сценарные ряды, которые на первый план выводят именно военные средства и инструменты. А там, где гремят пушки, политические музы лишь прислуживают и подтанцовывают. И чем больше в результате обстрелов и точечных ударов будет «грузов 200», тем сложнее будет сторонам остановиться.



Что касается дальнейшего развития ситуации, то, по мнению политолога, обеим сторонам конфликт так или иначе пока еще выгоден. Политики сейчас помимо всего прочего решают проблемы мирного времени (коронакризис, социально-экономический кризис) путем игры в «милитари».



- Но такие игры могут оказаться крайне затратными и в конечном счете попросту гибельными во всех смыслах. Понятное дело, что ни один из сценариев не предусматривает мирного решения проблемы. Вопрос не в том, будет ли полноценный военный конфликт, а в том, когда он будет. Только какие-то серьезные потери, переход через какой-то экзистенциальный ад сможет сподвигнуть политиков к обсуждению вопросов мира и земель. Другого ничего, если честно, не просматривается, - сделал он неутешительный вывод.



Понятно и то, что большие и малые конфликты на Кавказе всегда становились средоточием Большой игры, втягивали в свою орбиту множество геополитических игроков, напомнил эксперт.



- Безусловно, разворачивание конфликта сильно потрясет зону ЕАЭС-ОДКБ. Армения, полагаю, даже не будет сильно апеллировать к ОДКБ, поскольку реально понимает, что никто кроме России серьезно помогать ей не станет. Казахстан, к примеру, связан с Азербайджаном гораздо большим числом нитей, чем с Арменией. Соответственно, даже на теоретическом уровне сложно ожидать, что Казахстан станет отправлять войска и вооружения для поддержки Армении, - объяснил Айдос Сарым и продолжил: - Если конфликт на сегодня свернется, перейдет на локальные стычки, войну за стратегические сопки, то большого раскола в зоне ЕАЭС-ОДКБ не будет. Если же дойдет до полноценной войны, которая перешагнет за зону Карабаха, по всей линии соприкосновения, то может произойти всякое. Армения как союзник и партнер больше нужна и интересна России, нежели Казахстану, Кыргызстану и Беларуси. Но и Россия в этой связи понимает, что, однозначно встав на сторону Армении, начав поставлять туда серьезные ударное вооружение, она разрушит тактический союз с Турцией. Так что, полагаю, в этот раз тоже будет привычная дипломатическая игра в «Не стреляйте, мужики, не стреляйте». И так до следующего раза.



Российское оружие стреляет с двух сторон



Политолог, директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев определил противостояние Армении и Азербайджана как классический замороженный конфликт, а такие конфликты длятся десятилетиями, регулярно превращаясь в горячие точки. Он считает, что более локальное столкновение в июле этого года было предвестником того, «что отношения между двумя государствами переходят в фазу серьезных трений».



- На данный момент обе стороны находятся в тупике с точки зрения разрешения проблемы, потому что Азербайджан не в коем случае не будет признавать суверенитет Нагорного Карабаха. А любую проблему, связанную с сепаратизмом, не решить быстро даже при участии посредников, которых было немало, - напомнил политолог.



Говоря о причинах, почему именно сейчас разгорелось противостояние, Сатпаев обратил внимание на то, что «сейчас идет большой поток дезинформации, военной пропаганды, и опираться на официальные данные бессмысленно».



- Именно в случаях военных конфликтов широкого масштаба очень много неверной информации выдается общественности, в первую очередь для того, чтобы та или иная сторона могла себя подать в более приглядном виде, - отметил он и перешел к другому аспекту: - Здесь причины более глубинного характера, в частности Азербайджану необходимо было именно в этом году показать свою военную мощь и прощупать линию обороны Нагорного Карабаха. Армения же в последние годы довольно тесно сотрудничала с Россией в плане военных поставок, и нагорнокарабахское руководство активно оснащало свою армию новым российским вооружением. Тем же самым занимался и Азербайджан, активно скупая оружие у той же России, а также Беларуси и других стран. А когда идет гонка вооружений, она рано или поздно трансформируется в вооруженный конфликт. Это классика развития любых конфликтных ситуаций.



Кроме того, для руководства обеих стран этот конфликт выгоден в плане того, что позволяет мобилизовать общественное мнение вокруг руководства, решить свои внутриполитические задачи.



- Николу Пашиняну важно позиционировать себя как защитника армянского суверенитета и защитника независимости Нагорного Карабаха. Для Ильхама Алиева, с учетом проблем экономики страны, с учетом роста протестных настроений, тоже важно, чтобы азербайджанское общественное мнение было полностью на его стороне. Любой конфликт такого рода власти обеих стран будут использовать, чтобы улучшить свою репутацию, потому что всё, связанное с защитой своих территорий, с вопросом земли, вопросом суверенитета, всегда свято и очень важно для граждан любого государства, - констатировалДосым Сатпаев.



Со стороны Азербайджана также есть попытка расширить свое дипломатическое поле для переговоров по поводу Нагорного Карабаха.



- Тем более что Азербайджан получил очень мощную поддержку со стороны Турции, которая за последний год нарастила свое влияние в разных регионах мира и об этом очень громогласно заявляет, - обозначил Сатпаев еще одну сторону ситуации. - На стороне Армении не только Россия, которую считают важным стратегическим партнером Армении на Кавказе. С дипломатической поддержкой Еревана выступили даже некоторые страны мусульманского мира, например Саудовская Аравия, что тоже имеет свое объяснение: для Саудовской Аравии Турция является серьезным конкурентом и геополитическим противником.



А что касается Казахстана, то не стоит забывать, что Казахстан неформально очень часто поддерживал Азербайджан по разным вопросам.



- Однако любая тема, связанная с сепаратизмом, для Казахстана так же неприемлема. Казахстан позиционирует себя как государство, которое неактивно признает те или иные попытки отделения территорий, как это было в случае с украинским конфликтом, ранее с Косово, Южной Осетией и Абхазией. Для Казахстана тема сепаратизма тоже довольно актуальна на фоне заявлений российских политиков о северных территориях. В этом плане Казахстан стоит на позиции, что конфликт должен решаться дипломатически, но с учетом территориальной целостности Азербайджана, - подчеркнул эксперт, напомнив: - Активная поддержка Азербайджана Казахстаном и в экономическом плане, и в плане сотрудничества в Каспийском регионе уже вызывала определенное раздражение внутри Армении. Несколько лет назад звучали даже призывы исключить Казахстан и Беларусь из ЕАЭС и ОДКБ. Этот призыв был связан с тем, что якобы Казахстан и Беларусь слишком активно сотрудничают с Азербайджаном, более того, Беларусь сотрудничает с Азербайджаном в военном плане, что вызвало негодование в Ереване.



Что же касается ОДКБ, то не только Армения, но и другие участники уже призывали эту структуру участвовать в урегулировании своих проблем.



- Например, это пытался сделать Кыргызстан в 2010 году, когда призывал ОДКБ подключиться к урегулированию межэтнического конфликта на юге страны. Но организация не стала этого делать, понимая, что это не соответствует уставу. Лукашенко также недавно намекал на возможное участие ОДКБ в урегулировании внутреннего белорусского конфликта, и здесь ОДКБ заняла отстраненную позицию, - отметил политолог, вслед за коллегами повторив, что попытку Армении использовать ОДКБ как военный инструмент в нынешнем конфликте организация вряд ли поддержит. - Даже Россия, которая больше симпатизирует Армении, понимает, что если это произойдет, на ОДКБ можно ставить крест.



Казахстан и Кыргызстан однозначно не поддержат попытки оказать давление на Азербайджан, хотя бы потому, что все они — участники Совета сотрудничества тюркоязычных государств и поддержка тюркоязычного мира является Казахстана приоритетом, подчеркнул наш собеседник и сделал однозначный вывод:



- Сейчас мы наблюдаем острую фазу с непредсказуемыми последствиями, но вряд ли конфликт приведет к развалу ЕАЭС или к развалу ОДКБ.



Напомним, стрельба в Нагорном Карабахе началась 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта и применении тяжелой артиллерии. Заявлено о десятках погибших и сотнях раненых. В обеих странах объявлена мобилизация и введено военное положение.