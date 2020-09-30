Режим ЧС объявили в Китае из-за вспышки бубонной чумы

В некоторых регионах страны ввели режим чрезвычайной ситуации из-за регистрации случаев бубонной чумы, чтобы предотвратить новую эпидемию после вспышки COVID-19, передает ИА «NewTimes.kz».



The Sun пишет, что медики выявили симптомы заболевания у трехлетнего мальчика из округа Мэнхэй в провинции Юньань.



Теперь местные власти предприняли необходимые меры, чтобы инфекция не распространилась.



Также усилен контроль за состояние здоровья местных жителей.



Отмечается, что болезнь выявили во время всеобщего скрининга.



Справочно, бубонная чума – это бактериальное заболевание, распространяемое блохами. Чаще всего она живет на грызунах.



Отмечается, что чума может убить взрослого человека менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение.



В 14 веке эта болезнь унесла жизни около 200 млн человек.



Ранее казахстанцы выразили обеспокоенность по поводу выявленных очагов бубонной чумы в Китае и Монголии. В министерстве сельского хозяйства ответили, угрожает ли Казахстану чума.



Между тем в начале июля сообщалось, что власти городского округа Баян-Нур на севере Китая объявили третий уровень опасности после выявления бубонной чумы в автономном районе Внутренняя Монголия.



8 сентября сообщалось, что от чумы в Монголии умерло трое людей.