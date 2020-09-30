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«У мяса тухлый вкус» - о последствии COVID-19 рассказал алматинец

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:34
«У мяса тухлый вкус» - о последствии COVID-19 рассказал алматинец
Фото:elements.envato.com
Алматинец рассказал о неожиданном последствии коронавируса. После болезни мясо и яйца стали иметь для него тухлый вкус, передает корреспондент Tengrinews.kz

25-летний житель Алматы Марат Муканов заболел коронавирусом в начале июля. По словам парня, он мог заразиться на дне рождения у друга.

"Из первых симптомов у меня была сильная слабость. Я с трудом передвигался. Жутко болела голова, знобило. Потери запаха и вкуса не было, но аппетита не было. Я спал по 15 часов в сутки. И был жуткий кашель, как при бронхите", - поделился Марат.

Марат рассказал, что лечился дома самостоятельно. Выздоровление у него заняло три недели.

"Я взял назначение врача и пил противовирусные и сиропы от кашля. Все это время ни с кем не общался. И сейчас стараюсь лишний раз не посещать скопления людей. Постоянно ношу маску и использую антисептик. Не хотелось бы переболеть еще раз или заразить кого-то из друзей и близких", - говорит алматинец.

После парень сдал тест на антитела к коронавирусу, и он показал положительный результат. Сейчас Марат здоров, но признается, что после болезни он не может есть мясо и яйца. Теперь он питается только рыбой и овощами. А вместо любимого омлета на завтрак перешел на кашу.

"Я не могу есть мясо, яйца и курицу и индейку. Мне все время кажется, что у продуктов протухший вкус. Вначале я выкидывал эти продукты, думая, что они и правда испортились. Потом понял, что дело во мне.

Я зашел в интернет, и оказалось, много таких людей, у которых симптом как у меня. Они не могут есть мясо после коронавируса"

Врач-инфекционист Марина Головенко рассказала, может ли коронавирус вызывать такие последствия.

"Тухлый запах не связан с коронавирусом непосредственно, но после него могут обостриться свои хронические заболевания. Такие жалобы характерны для обострения холецистита. Поэтому первое, что надо сделать, - УЗИ печени и желчевыводящих путей натощак", - посоветовала врач.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что ученые в различных исследовательских центрах в США пришли к выводу, что болезнь наносит удар по всему организму человека, а ее негативные последствия могут сказываться еще много лет.

Так, кардиолог Эрик Тополь из института в калифорнийской Ла Джолле указывает, что коронавирус бьет и по сердцу, и по печени, и по почкам. "Это сначала мы думали, что это респираторное заболевание. И мы даже подумать не могли, что воспаление легких - только первая стадия", - заявил он. По его словам, негативными последствиями болезни могут быть ухудшившаяся свертываемость крови, сильные головные боли, головокружение.


Источник: tengrinews.kz
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