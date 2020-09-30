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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Армения допустила использование военной базы России

Просмотров:558 Опубликовано: Сегодня, 15:20
Армения допустила использование военной базы России
Фото : img.kub.media
По его мнению, Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы.

Российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении, сообщает zakon.kz.

Премьер-министр страны Никол Пашинян допустил, что в "конкретных ситуациях" потенциал базы может быть использован. По словам Пашиняна, на данном этапе широкомасштабной войны в зоне карабахского конфликта не сформировалась такая необходимость.

Но у нас непредсказуемая ситуация, и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие, — отметил политик, говоря о военных действиях против Азербайджана.
Пашинян добавил, что Армения не считает возможным проведение трехсторонней встречи с азербайджанской и российской сторонами по вопросу карабахского урегулирования.

Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите Армения-Азербайджан-Россия. Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия, — подчеркнул он.

По его мнению, Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы.

Но это не значит, что Армения или Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своим национальным интересам и безопасности, — резюмировал Пашинян.
29 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с российским коллегой Николаем Патрушевым и представил ему факты, якобы свидетельствующие о планах Азербайджана перевести конфликт на территорию Армении и "взять под прицел мирное население".

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.


Источник: zakon.kz
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