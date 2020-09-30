Казахстан и Белоруссия будут совместно выявлять незаконных мигрантов и выявлять факты двойного гражданства, передает Liter.kz.
«Соглашение предусматривает создание благоприятных условий для осуществления обмена о миграционном законодательстве государств Сторон, в том числе урегулировании миграционных процессов, по пресечению фактов двойного гражданства, организации борьбы с незаконной миграцией, а также об изменениях в указанных областях законодательства», — говорится в заключении комитета мажилиса к законопроекту «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области миграции», который 30 сентября одобрила палата.
Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, благодаря соглашению будет урегулирован порядок обмена информацией в сфере противодействия незаконной миграции. Также будет решен вопрос о передаче нарушителей миграционного законодательства и упорядочены сроки пребывания иностранцев в Казахстане.
Всего наша страна подписала 23 аналогичных соглашения, готовятся еще девять.
Напомним, 1 сентября в своем послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости внедрить новые инструменты противодействия коррупции.
Тогда Глава государства заявил, что следует ввести новое антикоррупционное ограничение для госслужащих, депутатов, судей относительно их владения счетами, хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках. Токаев отмечал, что в случае выявления у госслужащих или руководителей квазигосударственных организаций двойного гражданства они подлежат увольнению с занимаемых должностей.
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