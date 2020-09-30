Умер первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ

После нескольких месяцев лечения от рака в США умер Тимоти Рэй Браун. Он был первым человеком, которого удалось вылечить от ВИЧ-инфекции. Это было 13 лет назад, передает Liter.kz.
О смерти Брауна сообщил его друг Тим Хеффген.
«С большим прискорбием я сообщаю, что Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15:10 рядом со мной и со своими друзьями», — написал Тим Хеффген в Facebook.
Тимоти Брауна еще называли «берлинским пациентом». В 2007 году ему сделали трансплантацию донорского костного мозга. Это было необходимо для лечения онкозаболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию у пациента.
Много лет Браун спокойно жил, ВИЦ не проявлял себя, но в 2019 году вернулась лейкемия.
Последнее время он находился в одном из хосписов штата Калифорния.
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