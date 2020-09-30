Умер первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ

Мужчина скончался от другого заболевания.



После нескольких месяцев лечения от рака в США умер Тимоти Рэй Браун. Он был первым человеком, которого удалось вылечить от ВИЧ-инфекции. Это было 13 лет назад, передает Liter.kz.



О смерти Брауна сообщил его друг Тим Хеффген.



«С большим прискорбием я сообщаю, что Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15:10 рядом со мной и со своими друзьями», — написал Тим Хеффген в Facebook.



Тимоти Брауна еще называли «берлинским пациентом». В 2007 году ему сделали трансплантацию донорского костного мозга. Это было необходимо для лечения онкозаболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию у пациента.





Много лет Браун спокойно жил, ВИЦ не проявлял себя, но в 2019 году вернулась лейкемия.



Последнее время он находился в одном из хосписов штата Калифорния.

