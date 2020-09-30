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Волонтёрство будет давать преимущества при поступлении в вуз и засчитываться в трудовой стаж – Токаев

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 17:33
Волонтёрство будет давать преимущества при поступлении в вуз и засчитываться в трудовой стаж – Токаев
Фото из Сети интернет
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в онлайн-встрече с представителями благотворительных, волонтерских организаций и бизнес-сектора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В своем выступлении Президент отметил, что в условиях пандемии благотворительность и волонтерство в стране приняли общенациональный масштаб и становятся социальной нормой. Касым-Жомарт Токаев выразил свою признательность каждому, кто в этот сложный период не остался в стороне, протянул руку помощи соотечественникам, проявил милосердие и солидарность.

"Радует, что мы сумели сохранить традицию Асар. Во время пандемии волонтеры трудились, не покладая рук, они показали пример мужества и самоотверженности. День и ночь совместно с врачами и стражами порядка добровольцы участвовали в борьбе с распространением вируса. Добрые люди оказали очень важную поддержку общему делу. Хочу особо отметить работу фонда "Біз біргеміз", созданного по инициативе Елбасы. Это благородное дело финансово поддержали более тысячи граждан. Благодаря общей организованности и ответственности мы смогли стабилизировать ситуацию. Все это является ярким свидетельством сплоченности нашего народа", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что развитие волонтерской деятельности, поддержка благотворительности и меценатства – долгосрочный приоритет государства. Само занятие волонтерской деятельностью является одним из ярких проявлений патриотизма. Год волонтера, объявленный Главой государства, объединил абсолютное большинство граждан вокруг движения добрых дел. Об этом говорит множество благотворительных и волонтерских проектов, которые появились по инициативе казахстанцев.

"Мы видим, как постоянно растет численность людей, напрямую и косвенно задействованных в благотворительности. Принято решение об обязательном учете волонтерской деятельности в трудовом стаже работников. Кроме того, волонтерство будет давать некоторые преимущества при поступлении в университеты и колледжи. Считаю, что на сегодняшний день это хорошие результаты. И в этом, безусловно, большая заслуга всех вас", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность, что высказанная им на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН инициатива о провозглашении Международного года мобилизации волонтеров в целях развития найдет поддержку и будет реализована, учитывая большую роль добровольцев, волонтеров, благотворительных фондов в противодействии пандемии. По его мнению, в развитии волонтерства и благотворительности Казахстан не отстает от прогрессивных международных тенденций. Год волонтера дал серьезный импульс этому направлению.

"Волонтерская деятельность не заканчивается этим годом, она, конечно же, будет продолжаться и в последующем. Поскольку волонтерская деятельность – это и есть движение души, движение навстречу целям, которое ставит перед собой государство, это движение навстречу чаяниям народа", – убежден Президент.

В настоящее время по поручению Касым-Жомарта Токаева разрабатывается Закон о благотворительности, в котором будут прописаны понятные и эффективные правовые механизмы.

"Благотворительные и волонтерские организации должны получить реальный юридический статус, который обеспечит им необходимые условия для работы, в том числе с государством и бизнесом. Правительству поручено проработать этот вопрос. Большое значение имеет выработка действенных инструментов для предоставления льгот при получении государственных услуг, содержании инфраструктуры, информационном сопровождении. Кроме того, важен и вопрос налоговых льгот", – сказал Глава государства.

Сейчас законодательством предусмотрено освобождение от налога в размере 3 % от прибыли крупного и 4 % – от прибыли среднего и малого бизнеса, направляемой на благотворительные проекты. Однако малый и средний бизнес этими льготами не пользуется. Касым-Жомарт Токаев поручил проанализировать ситуацию и провести соответствующую работу в этом направлении. Бизнесу должно быть удобно и выгодно открыто направлять средства на благотворительность.

"Считаю необходимым обеспечить прозрачность поступлений в благотворительные фонды, а также дальнейшего их использования. В этой сфере не должно быть серых зон. Сейчас продвигается инициатива создания Реестра благотворителей и получателей помощи. Нужно подойти к этой задаче с максимально практической точки зрения. Следует обеспечить полный доступ к информации и общественный контроль за использованием всех средств, проходящих через благотворительные проекты", – поручил Президент.

Глава государства полагает, что должны развиваться все формы индивидуальной благотворительности. Должна быть выстроена система как в зарубежных странах, где практически каждый человек может проявить инициативу и направить свои средства на благотворительные цели.

"К сожалению, у нас пока должным образом не выстроена соответствующая информационная работа, не созданы механизмы, вызывающие доверие у людей. Мы часто видим и слышим в средствах массовой информации, что граждане не знают, как и кому можно помочь. Если же человек прошел эту стадию, то дальше он зачастую вынужден переживать о том, пойдут ли его деньги на благотворительные цели", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе онлайн-встречи также выступили председатель правления общественного фонда "Birgemiz", президент корпоративного благотворительного фонда "Казахстанский фонд "Уақып" Руслан Сакиев, председатель правления АО "Kaspi Bank" Михаил Ломтадзе, руководитель ТОО "BTS Digital" Нуртай Абилгалиев, исполнительный директор частного фонда "Дара" Айнур Аймурзина, руководитель общественного объединения "Я – Алматинец" Константин Авершин, член Ассамблеи народа Казахстана Наргизам Махмудова. Они поделились своими мнениями по вопросам социальной ответственности бизнеса, стимулирования развития сферы благотворительности, повышения прозрачности благотворительной деятельности, развития волонтерства.

Президент поручил проработать все высказанные предложения и инициативы на Совете по вопросам развития благотворительности при Правительстве, а также призвал не затягивать с соответствующими изменениями в законодательство Казахстана.

В завершение встречи ряд активных благотворителей и граждан были награждены медалями "Халық Алғысы" за самотверженный труд во время пандемии.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • valesa
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 19:56
Зря это. Волонтерство и благотворительность само по себе подразумевает, что человек это делает бескорыстно и безвозмездно и не ждет никаких привилегий и даже наград.
После такого «преимущества при поступлении в вуз и зачитывания в трудовой стаж» многие начнут подделывать бумажки, чтобы воспользоваться этим, и соответственно это будет еще одним рассадником коррупции.
 
 

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