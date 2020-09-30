Названы способы укрепить иммунитет осенью

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT назвал меры, необходимые для укрепления иммунитета в осенний период, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.



По его словам, в первую очередь нужно соблюдать простые противоэпидемические мероприятия - например, социальное дистанцирование, использование масок и антисептиков.



Кроме того, врач рекомендовал употреблять витамин D. По мнению некоторых ученых, он способен повысить устойчивость к коронавирусу.



Альтштейн также отметил, что осенью будут полезны закаливание, сбалансированное питание, нормальный сон и отказ от алкоголя.



"Это главные приемы, чтобы человек был в тонусе и сопротивлялся инфекции. Правильный образ жизни и соблюдение таких противоэпидемических мер помогают не только против коронавируса, но и против других вирусов дыхательных путей", - заключил специалист.