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Как следят за пользователями Instagram, рассказал эксперт

Просмотров:80 Опубликовано: Сегодня, 19:12
Как следят за пользователями Instagram, рассказал эксперт
Фото: Getty Images
Персональные данные могут использоваться и в коммерческих целях.

Instagram, как и любая другая социальная сеть собирает данные о действиях пользователей, сообщает zakon.kz.

В основном сбор осуществляется для корректной работы платформы, однако персональные данные могут использоваться и в коммерческих целях, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.

Сбор данных необходим для эффективного рекламного таргетинга. Отслеживается интернет-активность пользователя — его запросы в поисковых системах, предыдущие клики на рекламные объявления и, как оказалось, даже личные данные аккаунтов, — отмечает эксперт.
Он добавил, что также в Instagram отслеживается, с какими публикациями пользователь взаимодействует, какие сторис смотрит. Все это позволяет сети показывать более релевантный контент для каждого человека, но и поднимает вопросы приватности.

Субханкулов отметил, что кроме сбора информации со стороны Instagram, с личными данными пользователей работают партнерские рекламные и аналитические агентства. Недавно одно рекламное агентство-партнер уличили в слежке за пользователями.

Так, по словам эксперта, маркетинговая компания HYP3R собирала описания профилей и перемещения пользователей с открытым аккаунтом, отслеживала и сохраняла их сторис, которые по правилам Instagram должны исчезать через 24 часа после публикации. После скандала компанию лишили партнерского статуса, но возможно, другие агентства тоже могут получать и использовать личные данные пользователей.

Специалист посоветовал перевести свой аккаунт в закрытый режим для того, чтобы уменьшить шансы отслеживания в соцсети


Источник: zakon.kz
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