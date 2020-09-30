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Порошенко заразился коронавирусом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:41
Порошенко заразился коронавирусом
Фото: Facebook / petroporoshenko
Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заболел COVID-19. Об этом политик объявил на своей странице в Facebook, передает Tengrinews.kz.

"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам", - написал Порошенко.

Он добавил, что за шесть последних лет привык переносить болезни на ногах, но данный случай исключение.

"Это коварная, много более коварная болезнь. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!" - говорится в сообщении.

Как отмечает портал Strana.ua, у Петра Порошенко сахарный диабет, который, как известно, значительно повышает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме.


Источник: tengrinews.kz
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