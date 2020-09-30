Порошенко заразился коронавирусом

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заболел COVID-19. Об этом политик объявил на своей странице в Facebook, передает Tengrinews.kz.



"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам", - написал Порошенко.



Он добавил, что за шесть последних лет привык переносить болезни на ногах, но данный случай исключение.



"Это коварная, много более коварная болезнь. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя!" - говорится в сообщении.



Как отмечает портал Strana.ua, у Петра Порошенко сахарный диабет, который, как известно, значительно повышает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме.