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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Трамп госпитализирован с коронавирусом

Просмотров:329 Опубликовано: Сегодня, 08:35
Трамп госпитализирован с коронавирусом
Фото: пресс-служба Белого дома
Президент США Дональд Трамп госпитализирован в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что Трамп будет работать из госпиталя, так как болеет легкой формой коронавируса и чувствует себя хорошо.

«Он работает весь день. Из предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в центре Уолтера Рида в течение следующих дней», - говорится в заявлении Макинэни.

В свою очередь представитель Белого дома сообщил агентству Reuters, что Трамп не передавал временно свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу.

Накануне президент США и его супруга объявили о том, что заболели коронавирусом COVID-19 и находятся на карантине. Касым-Жомарт Токаев пожелал им скорейшего выздоровления.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:41
У меня опять симптомы этого вируса, температура под 39, озноб, и расстройства кишечника, приезжала скорая, грт повторно начали болеть, поэтому берегите себя
 
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mer (Посетители) Сегодня, 09:03
Все кому положено заболеют, рано или поздно, от природы не скроешься,не под масками, не на карантине. Данные по всему миру подтверждают, что вирус не успокоится, пока не пройдёт через всех.
 
 

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