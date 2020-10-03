Трамп госпитализирован с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп госпитализирован в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, передает ТАСС.



Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что Трамп будет работать из госпиталя, так как болеет легкой формой коронавируса и чувствует себя хорошо.



«Он работает весь день. Из предосторожности и по рекомендации его врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в центре Уолтера Рида в течение следующих дней», - говорится в заявлении Макинэни.



В свою очередь представитель Белого дома сообщил агентству Reuters, что Трамп не передавал временно свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу.



Накануне президент США и его супруга объявили о том, что заболели коронавирусом COVID-19 и находятся на карантине. Касым-Жомарт Токаев пожелал им скорейшего выздоровления.