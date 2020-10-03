Найден новый способ побороть старение мозга

Исследователи из Университета Восточной Англии, Университета Флоренции в Италии и Института Квадрам в Великобритании доказали, что трансплантация кишечного микробиома помогает омолодить мозг и восстановить когнитивные функции у пожилых людей, пишет журнал Nature Immunology.
Ученые пересадили фекальные массы от взрослых мышей более молодым особям и проанализировали последствия операции по уровню тревожности, памяти и исследовательского поведения, направленного на поиск и приобретение новой информации. Исследователи зафиксировали существенные изменения в микробных профилях у молодых грызунов.
У мышей обнаружили нарушения памяти, пространственного обучения и в экспрессии белков: они были связаны с синаптической пластичностью и нейропередачей. Кроме того, клетки гиппокампа, который регулируют формирование долговременной памяти, также претерпели изменения.
При помощи исследования ученые доказали, что трансплантация фекалий от старой мыши к молодой особи способствует возрастным сдвигам в микробиоте кишечника, а также негативно отражается на работе нервной системы. Так специалисты доказали, что пересадка микробиома кишечника от молодых доноров старым реципиентам улучшит когнитивные функции у пожилых пациентов.
Чтобы снизить риск болезни Альцгеймера на 60%, необходимо соблюдать четыре или пять базовых принципов здорового образа жизни. Среди них – регулярная физическая нагрузка, отказ от курения, умеренность в употреблении алкоголя, правильное питание и тренировка умственных способностей.
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