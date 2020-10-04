Найден простой способ борьбы с коронавирусом

Как можно смыть коронавирус, рассказали ученые, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Science.



Выяснилось, что полоскание горла с растворами на основе соды, соли, йода, прополиса могут сильно помочь в борьбе с коронавирусом. Таким мнением поделились эксперты Малайзии.



По данным издания, был проведен эксперимент, который показал хорошие результаты.



Ученые предложили разделить участников на несколько групп, в каждой из которых было по пять подтвержденных пациентов с COVID-19.



Возраст участников был от 22 до 56 лет. Два человека болели астмой и ожирением. Специалисты заключили, что частое полоскание горла помогает пациенту быстрее выздороветь.