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День учителя отмечают в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:47
День учителя отмечают в Казахстане
Фото : 24kz
День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования.

Сегодня в Казахстане отмечают День учителя, сообщает zakon.kz.

Международный День учителя (5 октября) рекомендован к признанию всеми странами и является международным праздником. Он был установлен в 1994 году ЮНЕСКО и подразделением образования Организации Объединенных наций. Именно 5-го октября 1966 года была принята международная рекомендация "О положении учителей". Это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире.

Всемирный День учителя отмечается в 100 странах мира, однако некоторые страны перенесли и установили свою дату празднования. Тем не менее праздник остается международным, ведь он посвящен всем просветителям за их важный вклад в развитие общества.

В Казахстане День учителя отмечается каждое первое воскресенье октября. В этом году это 4-е октября. В этот день поздравляют учителей также граждане Белоруссии, Кыргызстана и Латвии.
Это профессиональный праздник для 350-ти тысяч педагогов по всей стране. В этот день учителя принимают поздравления, букеты цветов, знаки внимания, грамоты. Специально для педагогов проводятся праздничные концерты, организовываются конкурсы рисования.

Также в этот день принято определять лучших педагогов, которые внесли весомый вклад в развитие сферы образования. В этом году День учителя празднуется немного иначе, в карантинных условиях.

Президент неоднократно подчеркивал роль учителя в воспитании детей. Выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия, Касым-Жомарт Токаев высоко отметил труд преподавателей в обществе. Он предложил поддерживать статус педагогов, сделать их очень известными, уважаемыми людьми в обществе.


Источник: zakon.kz
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