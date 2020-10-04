День учителя отмечают в Казахстане

День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования.



Сегодня в Казахстане отмечают День учителя, сообщает zakon.kz.



Международный День учителя (5 октября) рекомендован к признанию всеми странами и является международным праздником. Он был установлен в 1994 году ЮНЕСКО и подразделением образования Организации Объединенных наций. Именно 5-го октября 1966 года была принята международная рекомендация "О положении учителей". Это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире.



Всемирный День учителя отмечается в 100 странах мира, однако некоторые страны перенесли и установили свою дату празднования. Тем не менее праздник остается международным, ведь он посвящен всем просветителям за их важный вклад в развитие общества.



В Казахстане День учителя отмечается каждое первое воскресенье октября. В этом году это 4-е октября. В этот день поздравляют учителей также граждане Белоруссии, Кыргызстана и Латвии.

Это профессиональный праздник для 350-ти тысяч педагогов по всей стране. В этот день учителя принимают поздравления, букеты цветов, знаки внимания, грамоты. Специально для педагогов проводятся праздничные концерты, организовываются конкурсы рисования.



Также в этот день принято определять лучших педагогов, которые внесли весомый вклад в развитие сферы образования. В этом году День учителя празднуется немного иначе, в карантинных условиях.



Президент неоднократно подчеркивал роль учителя в воспитании детей. Выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия, Касым-Жомарт Токаев высоко отметил труд преподавателей в обществе. Он предложил поддерживать статус педагогов, сделать их очень известными, уважаемыми людьми в обществе.