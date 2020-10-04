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Меры предосторожности при COVID-19 придется соблюдать до осени 2021 года – эксперт

Просмотров:350 Опубликовано: Сегодня, 11:42
Меры предосторожности при COVID-19 придется соблюдать до осени 2021 года – эксперт
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
По словам исследователя бельгийского Университета Левен Коринн Вандермёлен, возможно придется соблюдать различные меры в связи с коронавирусом до осени 2021 года, сообщает Inform.kz.

"Сначала мы должны дождаться результатов тестов различных вакцин. Затем должна последовать доставка этих вакцин и, наконец, развернута программа вакцинации. Точные сроки процесса прогнозировать пока рано", – отмечает эксперт.

"Мыть руки, держаться на расстоянии, носить маску придется до осени 2021 года", – считает руководитель Центра вакцинологии бельгийского Университета Левен Корин Вандермёлен.

К марту 2021 года в Бельгии будет доступно около 1,5 млн доз Оксфордской вакцины.

"Медицинские работники, люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями будут иметь приоритет в распределении вакцины, но это по-прежнему будет зависеть от результатов клинических испытаний вакцины", – полагают местные эксперты.

"Если, например, пожилые люди по-разному будут реагировать на третью фазу клинических испытаний, то нам придется скорректировать ее распределение. Поэтому очень сложно сказать, когда вакцины от COVID станут доступны каждому. Так что нам, возможно, придется жить с коронавирусом еще в следующем году", – сказала бельгийский эксперт.


Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 11:57
Эта хрень будет ещё ни один год! И наверняка, что- то появится подобное в ближайшее будущее! Тут нужно пересмотреть все свои взгляды , своё отношение на происходящее представителям власти и самим гражданам. Государству рационально относиться к ограничениям, осознавая , какой колоссальный урон может принести это самое ограничение! Гражданам сознательно относиться не только к своему здоровью , но и к здоровью окружающих!
 
 

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