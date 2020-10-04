Запрещать ли детям играть в мобильные игры - мнение психолога

Чему дети могут научиться, играя в мобильные и компьютерные игры, и почему родителям не стоит из-за этого беспокоиться, поделилась своим мнением практикующий гештальт-психолог, педагог-психолог Ольга Третьякова с корреспондентом Tengrinews.kz



Почему родителей тревожит, когда дети играют в мобильные и компьютерные игры



Ольга Третьякова отметила, что для начала нужно разграничить детей по возрасту. Основные рекомендации в материале касаются детей 10-11 лет, уже не дошкольный возраст, но еще и не подростки.



"Я думаю, что сейчас этот вопрос так актуален, потому что мы - взрослые, очень встревожены. Ведь в нашем детстве такого не было, а все то, чего не было в нашем детстве, нам кажется подозрительным. Это естественная реакция. Автоматически все, что было в нашем детстве, мы - взрослые, считаем хорошим и правильным. А то, что сейчас есть у современных детей, нас настораживает, и мы склонны видеть в этом угрозу. Я бы предложила родителям, прежде чем паниковать и тревожиться и что-то делать с детьми, начать что-то делать со своей тревогой", - рекомендовала психолог.



К примеру, на листе бумаги запишите, чего вы опасаетесь в данной ситуации. Почему вы считаете, что компьютерные, мобильные игры - это плохо. Именно с этим убеждением критически оценить ситуацию, так ли уж верны ваши доводы, как вам кажется на первый взгляд.



"В силу того, что на родителях лежит огромная ответственность за детей, за их здоровье, мы склонны паниковать по любому поводу. Если мы слышим, что один ребенок где-то когда-то пострадал от мобильных и компьютерных игр, мы автоматически перекладываем ситуацию на своего ребенка. И теряем критичность восприятия", - сказала Ольга Третьякова.



Поговорите с ребенком, что ему нравится в игре



Прежде чем начать критиковать ребенка и запрещать ему играть, стоит обсудить с ним, что ему нравится в данной игре.



"Если человек проводит большое количество времени за каким-то занятием, то совершенно точно, какая-то потребность в этом занятии удовлетворяется. Мне кажется, стремиться понять важнее, чем пугаться. И попробовать соотнести это с чем-то, что было в вашем детстве.



К примеру, в нашем детстве родители переживали, когда мы играли в чужом дворе, как-то тревожились. Я наблюдаю в этом некое повторение, сейчас дети играют не во дворе, а в онлайн-пространстве. У них появились технологичные атрибуты для игр", - сказала педагог-психолог.



То есть, прежде чем пугаться, нужно понять, но не для того, чтобы рассказать, как это плохо. А для того, чтобы понять, какой смысл игры представляют для ребенка.



"Задонатить". Как реагировать, когда дети просят деньги для мобильной игры



"Я думаю, детей это учит тому, что за все в жизни нужно платить, ту или иную цену. Когда мы чего-то достигаем, то платим либо временем, либо деньгами.



Мы можем уйти в оценку, хорошо это или плохо, наличие таких игр, но от нашей оценки мир не изменится, разработчики не перестанут зарабатывать, с этой целью игры и создавались. Это такой бизнес. Но мы можем выстроить отношения с ребенком так, чтобы стремление "прокачать персонажа" лило воду на нашу мельницу. И тогда мы подходим к вопросу взаимодействия ребенка с деньгами", - отметила Ольга Третьякова.



Так как дети самостоятельно не зарабатывают, деньги могут стать хорошим мотиватором для выполнения каких-то требований перед ребенком.



"Взрослые получают деньги за свой труд, а ребенок, к примеру, может получать небольшую сумму за учебу, которая тоже для него нелегка, или еще за что-то. За рубежом эта система заработка детьми распространена: стричь газон или посидеть с ребенком. У нас с этим сложнее, меньше предложений, и они гораздо более не безопасны.



Поэтому, почему бы не воспользоваться моментом и не научить ребенка накапливать, тратить, зарабатывать деньги, что-то делать, чтобы их получить. А на них он сможет "прокачивать" своего персонажа, или тратить как-то иначе, - сказала психолог.



Какую опасность несут мобильные игры



Ольга Третьякова отметила, что игра - это символическая реальность, в которой дети тренируют социальные навыки. К примеру, игра в парикмахера, врача, доктора, дочки-матери. Это условно символическая реальность, где они играют и примеряют роли в жизни.



"Среди прочих компетенций, которыми дети должны овладеть, - контролировать свою агрессию, направлять энергию эмоций в действие. Ведь в игре ребенок может долгое время упорно выполнять трудную или рутинную задачу. Например, уметь сдерживать злость, переживать неудачу, чтобы терпеливо и упорно развивать свои навыки.



Нам взрослым хотелось бы, чтобы ребенок с таким же рвением читал книги или учился, но мы переживаем такое время, когда наша система образования проигрывает игровой империи. Игры построены интересно, а обучение построено неинтересно. Если обучение геймифицировать, а такие попытки уже есть, то дети начнут взахлеб учиться, а не играть", - считает педагог–психолог.



Не стоит детей ругать за то, что они играют в мобильные и компьютерные игры



"Дети в играх многому учатся, а наше предвзятое отношение вредит детям гораздо больше. Потому что тогда у них возникает ощущение, что они занимаются чем-то плохим, постыдным, неподобающим и формируют у них представление о себе, как о неудачниках. Вроде, есть хорошие дети, которые читают литературу, а есть плохие, которые играют в танки", - говорит психолог.



Запреты никогда не были эффективны.



Сколько ребенок может играть в день



По мнению педагога-психолога, должно быть чувство меры, баланс. Для каждой возрастной категории детей должен быть свой лимит.



Ольга Третьякова рекомендует детям до семи лет больше проводить времени со своими сверстниками, где им нужно приобретать социальные навыки. И для них полезнее общение с детьми, чем с гаджетами.



"Нельзя сказать, сколько ребенок должен проводить в игре. В каждой ситуации индивидуально. Это зависит от возраста, загруженности ребенка и определяется его самочувствием. Главное, чтобы ребенок не переутомлялся и не перевозбуждался", - заключила педагог-психолог