Токаев поручил ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

4 октября во всем мире празднуют День защиты животных.



Сегодня, 4 октября во всем мире празднуют День защиты животных, сообщает zakon.kz.



Этот праздник уже имеет свою историю, ведь он был учрежден в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы во Флоренции.



В этот день защитники природы ежегодно напоминают людям насколько животный мир беззащитен перед человеком.



К сожалению, мы до сих пор узнаем о фактах жестокого обращения с животными, браконьерства... Чтобы изменить ситуацию Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Минэкологии совместно с общественностью разработать законопроект "Об ответственном отношении к животным". В документ войдут нормы по ужесточению наказания за жестокое обращение с животными, - написал на своей странице в twitter министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.



Также министр отметил, что закон не изменит в одночасье отношения людей к животному миру.



Необходимо прививать в людях любовь и заботу в животному миру, быть гуманными, формировать сознательное восприятие окружающей среды, убежденность в необходимости бережного отношения к природе, - резюмировал министр.