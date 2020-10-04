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Когда овощи превращаются в яд, рассказал эксперт

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:37
Когда овощи превращаются в яд, рассказал эксперт
Фото: ren.tv
Многие овощи могут вызвать обострение хронических заболеваний.

Щитовидка, гормоны, гастриты и даже отравление. Когда овощи из друзей и помощников организма превращаются во врагов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

О невероятной пользе овощей для здоровья человека мы слышим с раннего детства. Они содержат и витамины, и микро- и макроэлементы, и клетчатку, и полезные углеводы. Но далеко не все, что растет на грядке, всегда "играет" на стороне вашего здоровья. Неправильное хранение и приготовление могут превратить любимые овощи в яд, объяснила в интервью врач-диетолог Елена Соломатина.

Перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зеленые томаты есть не рекомендуется. Это овощи семейства пасленовых, они содержат соланин - нейротоксин, вызывающий нарушение со стороны нервной системы, мочевыводящей системы, – сказала Елена Соломатина.
В "черный список" попала также фасоль. Ее нельзя есть сырой или недоваренной, поскольку в ней содержится фитогемагглютинин – вещество, которое может вызвать отравление. А при длительном хранении бобовые могут накапливать микотоксины (грибки).

К тому же многие овощи могут вызвать обострение хронических заболеваний, рассказала Елена Соломатина.

Все виды капустных и вообще крестоцветных могут блокировать усвоение йода, поэтому они не рекомендуются тем, у кого есть выраженный гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) или даже субклинический гипотиреоз, который не имеет ярко выраженных клинических проявлений, потому что он может перейти в более активную форму. Острые овощи, особенно редька, редис при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, особенно в момент обострения, тоже могут оказать не очень хорошее действие, – сказала диетолог.

По словам Елены Соломатиной, отдельной строкой идут нитратные овощи и зелень.
"Та же свекла накапливает много нитратов, шпинат, петрушка, капуста, особенно кочерыжка, морковь, огурцы. При большом количестве нитратов, а мы их получаем еще и из воды и других продуктов, может наступить перенасыщение организма и вызвать побочные эффекты. Особенно это опасно беременным, плод может испытывать гипоксию", – отметила врач-диетолог.


Источник: zakon.kz
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