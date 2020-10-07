В СИЗО повесился подозреваемый в изнасиловании девочки в Сатпаеве

Его нашел дежурный в петле.



В СИЗО Караганды повесился подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки в Сатпаеве, передает zakon.kz.



Сегодня повесился в камере СИЗО в Караганде педофил из города Сатпаева, который обвинялся в похищении и изнасиловании пятилетней девочки.

Его нашел дежурный в петле. Подозреваемому было 62 года. Никаких травм на теле нет. Предварительная причина - суицид.



Информация достоверная, источники подтвердили факт, - говорится в сообщении фонда "Не молчи kz".



Напомним, 23 июля в городе Сатпаеве пропал 5-летний ребенок. Девочку в итоге нашли в квартире у подозреваемого. Было начато досудебное расследование по факту похищения и изнасилования малолетней.