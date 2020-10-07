В СИЗО повесился подозреваемый в изнасиловании девочки в Сатпаеве

В СИЗО Караганды повесился подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки в Сатпаеве, передает zakon.kz.
Сегодня повесился в камере СИЗО в Караганде педофил из города Сатпаева, который обвинялся в похищении и изнасиловании пятилетней девочки. Его нашел дежурный в петле. Подозреваемому было 62 года. Никаких травм на теле нет. Предварительная причина - суицид.
Информация достоверная, источники подтвердили факт, - говорится в сообщении фонда "Не молчи kz".
Напомним, 23 июля в городе Сатпаеве пропал 5-летний ребенок. Девочку в итоге нашли в квартире у подозреваемого. Было начато досудебное расследование по факту похищения и изнасилования малолетней.
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