Обнаружена уязвимость медицинских масок

Специалисты обнаружили, что медицинские маски теряют свою эффективность, когда они становятся влажными. Об этой уязвимости сообщает Daily Star.



По информации специалистов, вода ограничивает поток воздуха и таким образом снижает эффективность масок. Эксперты напомнили, что такая уязвимость может создать больше проблем именно осенью, когда выпадает больше осадков.



Как пояснила бывший представитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с раком Кэрол Сикора (Karol Sikora), влага делает маски пористыми, поэтому все типы масок уязвимы в сырую погоду.



Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор (Tim Spector) посоветовал чаще менять маски осенью и следить, чтобы они оставались сухими.



Ранее российский врач-терапевт Лариса Алексеева назвала медицинские маски, с которыми люди иногда неправильно обращаются, самым опасным предметом во время пандемии коронавируса. Так, по словам специалистки, если кто-то из посторонних чихает на другого человека, то его микробы попадают на внешнюю сторону маски, которая становится очень опасной. Кроме того, она упомянула, что есть люди, которые используют одно и то же средство защиты в течение 10-15 дней.