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Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане

Просмотров:345 Опубликовано: Сегодня, 11:19
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Депутаты Мажилиса предложили снизить пенсионный возраст для мужчин и женщин в Казахстане до 60 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Коммунисты считают, что в условиях надвигающейся второй волны COVID-19, роста рисков мутации коронавируса, появления других опасных штаммов вирусов особенно важно уберечь наших пожилых граждан, чей возраст и сопутствующие ему болезни выделяют их в особую группу риска, создать все условия для их нормальной самоизоляции, решать своевременно все возникающие проблемы и вопросы", - сказал Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра страны.

"В 2013 году мы не поддержали пенсионную реформу в части повышения возраста выхода женщин на пенсию. Сегодня, основываясь на мнениях граждан, которые прозвучали в серии общественных дискуссий в областных и городских комитетах партии, предлагаем снизить возраст выхода на пенсию наших граждан и определить его для женщин и мужчин с 60 лет", - сказал Конуров.

Часть депутатов считает, что данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья старшего поколения, но в условиях экономического кризиса, неблагоприятных прогнозов по росту экономики и нарастающей безработицы положительно повлияет на рынок труда.

"Просим рассмотреть депутатский запрос и предоставить ответ в письменной форме о принятых мерах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан", - сказал Конуров.

Сейчас пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент - в 59,5 лет. Пенсионный возраст для женщин повышается ежегодно по 6 месяцев в течение 10 лет до 2027 года.

В сентябре министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов сообщал, что вопрос пересмотра пенсионного возраста в сторону его снижения не рассматривается.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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