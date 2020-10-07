Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане

Депутаты Мажилиса предложили снизить пенсионный возраст для мужчин и женщин в Казахстане до 60 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Коммунисты считают, что в условиях надвигающейся второй волны COVID-19, роста рисков мутации коронавируса, появления других опасных штаммов вирусов особенно важно уберечь наших пожилых граждан, чей возраст и сопутствующие ему болезни выделяют их в особую группу риска, создать все условия для их нормальной самоизоляции, решать своевременно все возникающие проблемы и вопросы", - сказал Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра страны.
"В 2013 году мы не поддержали пенсионную реформу в части повышения возраста выхода женщин на пенсию. Сегодня, основываясь на мнениях граждан, которые прозвучали в серии общественных дискуссий в областных и городских комитетах партии, предлагаем снизить возраст выхода на пенсию наших граждан и определить его для женщин и мужчин с 60 лет", - сказал Конуров.
Часть депутатов считает, что данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья старшего поколения, но в условиях экономического кризиса, неблагоприятных прогнозов по росту экономики и нарастающей безработицы положительно повлияет на рынок труда.
"Просим рассмотреть депутатский запрос и предоставить ответ в письменной форме о принятых мерах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан", - сказал Конуров.
Сейчас пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент - в 59,5 лет. Пенсионный возраст для женщин повышается ежегодно по 6 месяцев в течение 10 лет до 2027 года.
В сентябре министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов сообщал, что вопрос пересмотра пенсионного возраста в сторону его снижения не рассматривается.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz