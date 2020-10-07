Прилетевшие с курортов туристы устроили скандал в в аэропорту РК

Они отказывались сдавать тест на COVID-19. Один из туристов пытался убежать с карантинного стационара.
В Нур-Султане 22 человека, вернувшиеся 5 октября авиарейсами из ОАЭ и Турции, отказывались проходить ПЦР-тестирование на COVID-19, сообщается на сайте акимата столицы.
Врачи уговаривали их несколько часов, чтобы они исполнили постановление главного государственного санитарного врача РК.
«Отказывались 22 человека, сидели в автобусе и не хотели заходить. Мы уговаривали, они скандалили, не слушались. Причины разные находили. И только ночью после уговоров начали по одному заходить в карантинный стационар», – говорит директор карантинного стационара «Рамада Плаза» Жулдыз Данбаева.
Один из протестующих – 42-летний житель города – попытался покинуть учреждение, заявив, что не хочет ждать результатов анализов. Полицейским пришлось применить меры.
«Мужчина прилетел из Турции с женой и ребенком. Его семья прошла все процедуры, а он заявил, что не будет ждать результатов анализа и попытался убежать. Полицейские предприняли меры», – пояснила Жулдыз Данбаева.
Медики предупреждают, что таким безответственным поведением прибывающие из-за рубежа ставят под угрозу безопасность не только своих близких, но и страны в целом. За несоблюдение санитарных норм – ношения медицинской маски – нарушителям грозит административная ответственность.
«Весной также все началось: со всего мира приезжали и пошло заражение. Таким образом сопротивляющиеся проявляют безответственность по отношению к другим гражданам, близким, соседям, родственникам», – говорит врач.
Напомним, с 5 октября в Казахстане введены новые ограничения.
Для лиц, прибывающих из стран второй категории, установлены такие обязательные требования как термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании на коронавирус, с даты получения которой прошло не более трех суток. При отсутствии справок прибывшие изолируются в стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19.
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