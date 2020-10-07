Токаев высказался о возможных новых ограничительных мерах в Казахстане

Президент выступил на совещании по подготовке ко второй волне коронавируса в стране.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по подготовке ко второй волне коронавируса в стране. На нем он обозначил приоритеты правительства в борьбе с пандемией и раздал указания Кабмину, передает Liter.kz.



По словам Токаева, Казахстану удалось избежать критического спада экономической активности в стране. Здесь правительство поработало хорошо .



«Всемирный банк на днях дал высокую оценку положительной динамике основных показателей социально-экономического развития страны. Вместе с тем надвигающаяся вторая волна пандемии во всем мире диктует новые задачи. Правительство должно иметь набор мер и соответствующие ресурсы для продолжения антикризисных мер в следующем году», — сказал Президент.



По его поручению подготовили комплексный план реагирования на случай ухудшения социально-экономической обстановки и новой волны коронавирусной инфекции.



Однако, как отметил Глава Государства, сегодняшние тревожные реалии, в частности, усиление санкционного давления на Россию, обострение ситуации в Закавказье, соседних государствах, другие внешние факторы требуют адекватного учета в наших антикризисных планах и прогнозах.



«Правительству совместно с Нацбанком следует актуализировать план и внести его на согласование в Администрацию до конца октября», — добавил Токаев.



Токаев отметил критическую важность коммуникаций и обратной связи с гражданами страны.



«Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к принимаемым мерам и решениям. Доверие, в свою очередь, зависит от понимания и сопричастности граждан к действиям властей. Необходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, предлагая при этом пути решения», — сказал Токаев.



Бизнес и граждане должны понимать, что развитие ситуации будет зависеть от четкого соблюдения санитарных и профилактических мер.



«По реалистичному и оптимистичному сценарию мы сможем и должны избежать необходимости жестких ограничительных мер в этом году. Нужно бороться с пандемией вместе», — резюмировал Президент.



Правительству и акимам регионов Токаев получил обеспечить неукоснительное исполнение всех поручений.