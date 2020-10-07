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Что нужно сделать сразу же при появлении симптомов ОРВИ

Просмотров:249 Опубликовано: Сегодня, 14:03
Что нужно сделать сразу же при появлении симптомов ОРВИ
Фото из Сети интернет
Советы пациентам дала врач израильской клиники.

Что делать пациентам в случае появления симптомов ОРВИ, рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман, передает Today.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В принципе необходимо как можно скорее сдать ПЦР-тест на коронавирус. Если мне звонят пациенты с симптомами ОРВИ, кашлем, высокой температурой, потерей обоняния, я говорю им: как можно скорее назначайте тест на коронавирус, самоизолируйтесь и сдавайте анализ - дома или езжайте на личной машине на специальный пункт проверки. До того момента, пока не получен ответ, необходимо оставаться в изоляции", - сказала Гольцман.

Тем, кто страдает от проблем с дыханием и других признаков воспаления легких, необходимо сразу же обратиться в больницу. Для остальных пациентов дальнейший план действий, по словам врача, зависит от результатов теста и тяжести симптомов.

"Когда придет результат теста, если он отрицательный, а у вас не было контактов с больными или другого риска заразиться, лечите свою простуду, и вы свободны. Если же получен положительный ответ, то все зависит от тяжести симптомов. В случае слабовыраженных симптомов лечите вирус как обычный грипп - покой, теплое питье, при необходимости жаропонижающие, лучше всего на основе парацетамола", - рассказала инфекционист.


Источник: today.kz
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