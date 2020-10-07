Снизить стоимость тестов на коронавирус поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что стоимость анализов на коронавирус слишком высока в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими - от 10 до 18 тысяч тенге. Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения", - указал Президент на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.



Он поручил правительству и акимам решить вопрос финансовой доступности тестирования.



"Также важно обеспечить значительное снижение цен на защитные маски, цены на которые по-прежнему по сравнению с другими странами, в частности с Россией, остаются достаточно высокими", - отметил Глава государства.



Кроме того, Президент поручил Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ адекватности таких цен и обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты.



Напомним, Президент провел совещание по подготовке ко второй волне коронавируса. Он поручил усилить контроль на границе на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах.



Кроме того, Глава государства отметил ряд проблемных вопросов, в частности высказал претензии к Министерству сельского хозяйства из-за эпидемии птичьего гриппа.