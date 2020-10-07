Компания из Актобе подала в суд на Алексея Цоя за бездействие

Компания из Актобе подала в суд на министра здравоохранения Алексея Цоя за бездействие, передает BaigeNews.kz.



Истец - компания ТОО "Актобе БелАсу". Ее представитель Даулет Жумабеков опубликовал на портале "Открытый диалог" жалобу на действия сразу нескольких региональных ведомств Минздрава. В своем письме он заявил, что компания ТОО Nephrolife Aktobe предоставляет сложные медицинские услуги населению (процедуры гемодиализа) с использованием ложных сведений и подложных документов.



"Санитарно-эпидемиологическое заключение № D.04.X.KZ21VWF00006958 от 31.05.2019 г., ТОО Nephrolife Aktobe было выдано с нарушениями, на основании ложных сведений и сфальсифицированных документов, а именно на основании договоров, ранее заключенных с ТОО "Актобе БелАсу". Более того, предоставленные ТОО "Nephrolife Aktobe" договора были заключены до Государственной регистрации самого ТОО", – пишет Жумабеков.

Это и стало причиной его обращения к компетентные органы.



С января 2020 года мужчина направил заявления в департамент охраны общественного здоровья и департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) по Актюбинской области с просьбой признать недействительным санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Nephrolife Aktobe. Также заявление было направлено для информации в филиал НАО "Фонд социального медицинского страхования".



Мужчина пишет, что после служебного расследования ДККБТУ направил материалы в департамент полиции Актюбинской области. Позже состоялся суд, где по словам Даулета Жумабекова, вскрылись ложные данные Nephrolife Aktobe, предоставленные для получения лицензии. Однако никакие меры со стороны Минздрава приняты не были. Обращение в блог министра здравоохранение было сделано еще в мае, когда ведомство возглавлял Елжан Биртанов.



"Господин Биртанов Е.А.! На основании вышеизложенного, я прошу вас, как Министра здравоохранения, разобраться в сложившейся ситуации и прекратить уже отфутболивание моего заявления от одного вашего ведомства другому. Надеюсь, вы, как руководитель министерства, которому подчинены все указанные ведомства, сможете установить тех лиц, которые по своим полномочиям имеют право и обязаны пресечь указанные нарушения", – пишет Даулет Жумабеков.



Теперь в качестве ответчика в суде выступает Алексей Цой. Судебный процесс проходит в специализированном межрайонном экономическом суде Нур-Султана.

Кроме того истец пытался привлечь к ответственности не только министерство, но и управление здравоохранения области. Однако суд отказал.



"При таких обстоятельствах, заявление истца о привлечении к участию в деле в качестве второго ответчика Государственное учреждение "Управление здравоохранения Актюбинской области" удовлетворению не подлежит.



Исковые требования Товарищества с ограниченной ответственностью "Актобе БелАсу" к Государственному учреждению "Управление здравоохранения Актюбинской области" об обжаловании бездействия по не прекращению действия лицензии на занятие медицинской деятельностью, выданной Товариществу с ограниченной ответственностью Nephrolife Aktobe могут стать предметом самостоятельного иска", - сообщили в суде.

