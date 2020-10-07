Вспышка птичьего гриппа в Казахстане: Токаев дал указания госорганам

Акимы должны сформировать стабфонды вовремя.



Из-за вспышки птичьего гриппа в Казахстане появилась угроза продовольственной безопасности. Поэтому акимам необходимо сформировать вовремя стабилизационные фонды, а правительству, уделить внимание ценам на социально-значимые товары, передает Liter.kz.



«Необходимо также уделить особое внимание вопросам продовольственной безопасности и ценам на социально-значимые продовольственные товары. Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа выявила уязвимость продовольственной безопасности. Падеж птиц личных подворий и птицефабрик достиг около полумиллиона голов. Здесь мои претензии адресуются в первую очередь Министерству сельского хозяйства. Наряду с ветеринарными мерами необходимо проработать экономические инструменты по поддержке сельчан, восстановлению поголовья птиц во дворах и на птицефабриках», — сказал президент Касым-Жомарт Токаев 7 октября на совещании в Акорде.



При этом, он предложил поощрить, в том числе, государственными наградами фермеров, которые собрали около 20 миллионов тонн зерна. Однако, напомнил о том, что «теперь предстоит обеспечить хранение собранного урожая и помочь фермерам со сбытом за рубеж».



«Министерства сельского хозяйства, торговли и интеграции должны оперативно решать вопросы экспорта сельхозпродукции», — добавил Токаев.



Глава государства напомнил, что цены на социально значимые продтовары с начала года выросли на 4%. Наибольшее подорожание наблюдается по гречневой крупе, сливочному маслу, баранине, яйцу, говядине. При этом хлеб и молоко подорожали на 8%. Кисломолочные продукты подорожали на 7%.



«Поэтому акимам регионов важно своевременно сформировать запасы продовольственных товаров в стабилизационные фонды в необходимых объемах, а также использовать иные инструменты сдерживания цен», — дал поручение Глава государства.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по подготовке ко второй волне коронавируса в стране. На нем он обозначил приоритеты правительства в борьбе с пандемией и раздал поручения Кабмину.