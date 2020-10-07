Казахстанский фильм Ким Ки Дука наделал шума в Москве

Картина стала одной из самых обсуждаемых на ММКФ.



Подходит к концу 42-й Международный московский кинофестиваль. В основном конкурсе престижного киносмотра принимает участие драма "Растворяться", снятая в Казахстане знаменитым корейским режиссером Ким Ки Дуком, передает zakon.kz.



Картина стала одной из самых обсуждаемых на фестивале. Российские эксперты отметили, что Ким Ки Дук - единственный большой классик в основном конкурсе кинофестиваля.



Российские зрители и кинокритики хорошо приняли фильм, единодушно признав его "самой неожиданной находкой фестиваля".



Это удивительно метафоричный, поэтичный, "кимкидуковский" фильм. Режиссер, визитной карточкой которого стала изощренность замысла, неожиданно снял бесхитростную, почти "лубочную" картину. Это очень важный посыл для зрителя: не этот "фасад кино" важен, смотрите на другое, - отметил программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.

Среди российских кинокритиков звучали мнения, что Ким Ки Дук попал в новое веяние, которое зарождается в казахстанском кино.



Визуальная бесприютность становится одной из характерных черт нового казахского кино – от фильмов Адильхана Ержанова до Фархата Шарипова, которому Ким Ки Дук в прошлом году вручил "Золотого Георгия" ММКФ за "Тренинг личностного роста". "Растворяться" попал в резонанс с этим трендом, - отметил Игорь Савельев из Гильдии кинокритиков России .

Напомним, что картина была снята Ким Ки Дуком в 2018 году в Казахстане, премьера ленты состоялась в 2019 году на II Almaty Film Festival.



Фильм "Растворяться" поднимает актуальную во всем мире проблему домашнего насилия, в центре сюжета – две похожие друг на друга девушки. Одна ведет свободную и яркую жизнь, другая же живет в вечном страхе ослушаться родителей и старшего брата. Однажды девушки меняются местами.



Во время пресс-конференции в Москве Ким Ки Дук рассказал журналистам о замысле фильма:



Это история о девушке, в которой растворились два человека. Такова природа человека: мы можем делиться на несколько личностей, придерживаться противоречивых взглядов и манер, но все равно составлять единое целое. Но вместе с тем, это фильм о противостоянии между традициями, религиями, людьми. Язык – это не главное. Я снимал фильмы в Китае, Японии, Франции, сейчас готовлю картину в Эстонии. В моей предыдущей ленте "Человек, время, пространство, человек" герои говорят на китайском и японском языках. Язык для меня не проблема. Для меня важно понять уклад жизни в стране, - ответил мастер Ким.

Ким Ки Дук стал не только режиссером фильма, но выступил и как сценарист, оператор и монтажер. Съемки фильма прошли в течение 10 дней в Алматы, на Медео, Чимбулаке и озере Иссык. В картине снялись Санжар Мади, Чингиз Капин, Еркен Губашев, Ирина Ажмухамедова и Динара Жумагалиева. Продюсерами фильма "Растворяться" выступили Акан Сатаев и Эрнар Курмашев.



Итоги 42-го Московского международного кинофестиваля подведут уже завтра, 8 октября. В основной конкурсной программе 13 фильмов из России, Бразилии, Румынии, Турции и других стран. Возглавляет жюри Тимур Бекмамбетов.