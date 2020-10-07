Казахстан может вернуться к жёсткому карантину и локдауну в декабре

Страну ждет три сценария развития пандемии коронавируса.



Министр здравоохранения Казахстан Алексей Цой рассказал о будущем развитии пандемии коронавируса в стране, передает Liter.kz.



На совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса, на которой присутствовал Президент страны Касым-Жомарт Токаев, Цой назвал три сценария развития:



Пессимистичный сценарий. Число зараженных в октябре-декабре 2020 года составит около 190 тысяч человек. В госпитализации будут нуждаться 65 тысяч человек. Введение локдауна в середине декабря.



Реалистичный сценарий. Число зараженных — около 90 тысяч человек. В госпитализации будут нуждаться 30 тысяч человек. Введение локдауна прогнозируется в январе.



Оптимистичный сценарий. Полное соблюдение масочного режима и правил дистанцирования. Число зараженных — около 40 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 15 тысяч человек. К строгому карантину прибегать не нужно.



Цой еще раз напомнил, что соблюдение правил зависит от каждого казахстанца.



30 сентября в Казахстане заявили о готовности к усилению карантина.