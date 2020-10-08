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Путин отчитал журналиста за кашель во время интервью

Просмотров:297 Опубликовано: Сегодня, 10:43
Путин отчитал журналиста за кашель во время интервью
Кадр из интервью ТАСС
Такое замечание он сделал интервьюеру после вопроса о внуках.

Президент России Владимир Путин дал интервью ТАСС, во время которого он сделал замечание журналисту за кашель, передает Lenta.ru.

Ванденко спросил у Путина, кто является авторитетом для его внуков.

«Они еще маленькие. Один из внуков, дочка начала учить его жизни», — сказал Путин.

Журналист поинтересовался, о которой из двух дочерей президента России идет речь.

«Какая разница?» — обратился к интервьюеру президент России.

После этого журналист сказал «ой» и покашлял.

«Зря вы хрюкаете», — отреагировал на это Путин.

Ванденко пояснил, что «не хрюкает, а покашливает».

«Тем более. Покашливать нечего. Потому что вы не живете моей жизнью и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает», — добавил президент России.

Запись является частью спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину», опубликованной в день рождения Путина. 7 октября ему исполнилось 68 лет.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав российскому президенту крепкого здоровья и новых успехов в его деятельности на благо России.

Елбасы поздравил Путина с днем рождения. Он особо отметил большой вклад лидера России в последовательное упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 3 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:41
Журналист какой то Новичок попался )
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 FL (Посетители) Сегодня, 11:34
Цитата: Pinochet
а мог ведь просто отравить прям там на месте

smeh Или обнулить
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • FL
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:25
«Зря вы хрюкаете», — отреагировал на это Путин.

какой вежливый у соседей президент lol
а мог ведь просто отравить прям там на месте uhmylka
 
 

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