Путин отчитал журналиста за кашель во время интервью

Такое замечание он сделал интервьюеру после вопроса о внуках.



Президент России Владимир Путин дал интервью ТАСС, во время которого он сделал замечание журналисту за кашель, передает Lenta.ru.



Ванденко спросил у Путина, кто является авторитетом для его внуков.



«Они еще маленькие. Один из внуков, дочка начала учить его жизни», — сказал Путин.



Журналист поинтересовался, о которой из двух дочерей президента России идет речь.



«Какая разница?» — обратился к интервьюеру президент России.



После этого журналист сказал «ой» и покашлял.



«Зря вы хрюкаете», — отреагировал на это Путин.



Ванденко пояснил, что «не хрюкает, а покашливает».



«Тем более. Покашливать нечего. Потому что вы не живете моей жизнью и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает», — добавил президент России.



Запись является частью спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину», опубликованной в день рождения Путина. 7 октября ему исполнилось 68 лет.



Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав российскому президенту крепкого здоровья и новых успехов в его деятельности на благо России.



Елбасы поздравил Путина с днем рождения. Он особо отметил большой вклад лидера России в последовательное упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.