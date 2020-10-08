Путин отчитал журналиста за кашель во время интервью

Такое замечание он сделал интервьюеру после вопроса о внуках.
Президент России Владимир Путин дал интервью ТАСС, во время которого он сделал замечание журналисту за кашель, передает Lenta.ru.
Ванденко спросил у Путина, кто является авторитетом для его внуков.
«Они еще маленькие. Один из внуков, дочка начала учить его жизни», — сказал Путин.
Журналист поинтересовался, о которой из двух дочерей президента России идет речь.
«Какая разница?» — обратился к интервьюеру президент России.
После этого журналист сказал «ой» и покашлял.
«Зря вы хрюкаете», — отреагировал на это Путин.
Ванденко пояснил, что «не хрюкает, а покашливает».
«Тем более. Покашливать нечего. Потому что вы не живете моей жизнью и вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает», — добавил президент России.
Запись является частью спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину», опубликованной в день рождения Путина. 7 октября ему исполнилось 68 лет.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав российскому президенту крепкого здоровья и новых успехов в его деятельности на благо России.
Елбасы поздравил Путина с днем рождения. Он особо отметил большой вклад лидера России в последовательное упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz