Правила выдачи разрешений на привлечение иностранцев на работу изменились

Изменения вводятся в действие с 1 января 2021 года.
Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 30 сентября 2020 года внесены изменения и дополнения в Правила и условий выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода, передает zakon.kz.
В частности, выдача разрешений на привлечение сезонных иностранных работников осуществляется по перечню профессий, определяемому в соответствии с законом "О занятости населения".
Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:
1) для первой категории - на основании заявления работодателя на один, два или три года, с правом продления срока разрешения на один, два или три года; 2) для второй и третьей категории - на 12ь месяцев, с продлением на срок 12 месяцев, но не более трех раз; 3) для четвертой категории - на 12 месяцев без права продления; 4) для сезонных иностранных работников - до 90, 180-ти, 270-ти, 365-ти календарных дней, без права продления.
При этом разрешение на привлечение иностранной рабочей силы не продлевается в следующих случаях:
- превышения размера распределенной квоты; - несоблюдения работодателем условий, установленных пунктом 16 Правил; - невыполнения обязательств по замене иностранной рабочей силы по четвертой категории; - установления факта привлечения работодателем иностранных работников без разрешения, а также привлечения иностранного работника по профессии или специальности, не соответствующей профессии или специальности, указанной в разрешении. В этих случаях разрешения не продлеваются в течение 12 месяцев со дня установления подобного факта.
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