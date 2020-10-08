Правила выдачи разрешений на привлечение иностранцев на работу изменились

Изменения вводятся в действие с 1 января 2021 года.



Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 30 сентября 2020 года внесены изменения и дополнения в Правила и условий выдачи или продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода, передает zakon.kz.



В частности, выдача разрешений на привлечение сезонных иностранных работников осуществляется по перечню профессий, определяемому в соответствии с законом "О занятости населения".



Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:



1) для первой категории - на основании заявления работодателя на один, два или три года, с правом продления срока разрешения на один, два или три года;

2) для второй и третьей категории - на 12ь месяцев, с продлением на срок 12 месяцев, но не более трех раз;

3) для четвертой категории - на 12 месяцев без права продления;

4) для сезонных иностранных работников - до 90, 180-ти, 270-ти, 365-ти календарных дней, без права продления.



При этом разрешение на привлечение иностранной рабочей силы не продлевается в следующих случаях:



- превышения размера распределенной квоты;

- несоблюдения работодателем условий, установленных пунктом 16 Правил;

- невыполнения обязательств по замене иностранной рабочей силы по четвертой категории;

- установления факта привлечения работодателем иностранных работников без разрешения, а также привлечения иностранного работника по профессии или специальности, не соответствующей профессии или специальности, указанной в разрешении. В этих случаях разрешения не продлеваются в течение 12 месяцев со дня установления подобного факта.



Приказ вводится в действие с 1 января 2021 года.