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В Киргизии неизвестно местонахождение президента

Просмотров:509 Опубликовано: Сегодня, 13:25
В Киргизии неизвестно местонахождение президента
Фото из Сети интернет
Кто занимается поисками Сооронбая Жээнбекова, рассказал глава МВД

Исполняющий обязанности министра внутренних дел КР Курсан Асанов не знает, где сейчас находятся президент Сооронбай Жээнбеков и до сих пор не подавший в отставку министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Бишкеке.

«По правде говоря, я сейчас занят другими проблемами — наведением порядка в Бишкеке. Как вы видите, со вчерашнего дня вместе с добровольными народными дружинами нам удалось взять ситуацию в городе под контроль, не допустить мародерства. И мы продолжаем работать над этим. Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры», — сказал он.

"Нам неизвестно его местонахождение. Мы его не ищем, сейчас много другой работы. Главное - обеспечить порядок", - цитирует Асанова РИА Новости.

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, напомним, 6 октября стал комендантом столицы и и. о. министра внутренних дел Кыргызстана.

Пограничники Кыргызстана получили приказ не выпускать из страны высокопоставленных чиновников. Также было принято решение закрыть границу.

В понедельник в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер стрны Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.


Источник: 24.kg
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