В Киргизии неизвестно местонахождение президента

Кто занимается поисками Сооронбая Жээнбекова, рассказал глава МВД
Исполняющий обязанности министра внутренних дел КР Курсан Асанов не знает, где сейчас находятся президент Сооронбай Жээнбеков и до сих пор не подавший в отставку министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.
Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Бишкеке.
«По правде говоря, я сейчас занят другими проблемами — наведением порядка в Бишкеке. Как вы видите, со вчерашнего дня вместе с добровольными народными дружинами нам удалось взять ситуацию в городе под контроль, не допустить мародерства. И мы продолжаем работать над этим. Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры», — сказал он.
"Нам неизвестно его местонахождение. Мы его не ищем, сейчас много другой работы. Главное - обеспечить порядок", - цитирует Асанова РИА Новости.
Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, напомним, 6 октября стал комендантом столицы и и. о. министра внутренних дел Кыргызстана.
Пограничники Кыргызстана получили приказ не выпускать из страны высокопоставленных чиновников. Также было принято решение закрыть границу.
В понедельник в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер стрны Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.