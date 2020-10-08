В Киргизии неизвестно местонахождение президента

Кто занимается поисками Сооронбая Жээнбекова, рассказал глава МВД



Исполняющий обязанности министра внутренних дел КР Курсан Асанов не знает, где сейчас находятся президент Сооронбай Жээнбеков и до сих пор не подавший в отставку министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.



Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Бишкеке.



«По правде говоря, я сейчас занят другими проблемами — наведением порядка в Бишкеке. Как вы видите, со вчерашнего дня вместе с добровольными народными дружинами нам удалось взять ситуацию в городе под контроль, не допустить мародерства. И мы продолжаем работать над этим. Полагаю, что поисками Жээнбекова и прочих занимаются иные структуры», — сказал он.



"Нам неизвестно его местонахождение. Мы его не ищем, сейчас много другой работы. Главное - обеспечить порядок", - цитирует Асанова РИА Новости.



Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов, напомним, 6 октября стал комендантом столицы и и. о. министра внутренних дел Кыргызстана.



Пограничники Кыргызстана получили приказ не выпускать из страны высокопоставленных чиновников. Также было принято решение закрыть границу.



В понедельник в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер стрны Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.



Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.