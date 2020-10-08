Нагорный Карабах может стать «Меккой» международных террористов

Побочным результатом обострения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе становится активизация в регионе боевиков международных террористических группировок, способных извлечь из войны финансовые выгоды, и развить экспансию.



Миграция таких "специалистов" на Южный Кавказ обещает расширение зоны боевых действий и переход террористических угроз в хроническую форму боевых действий по "афганскому", "ливийскому" или "сирийскому" сценарию.



Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 6 октября заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе перебрасывают тысячи ближневосточных боевиков международных террористических организаций "Джабхат ан-Нусра"*, "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок. Наемники-радикалы рассчитывают заработать на новой кавказской войне. Конфликт впервые так открыто и однозначно подогревает Турция, которая выступила на стороне Азербайджана.



Российский президент Владимир Путин сегодня заявил: "События в Карабахе - это трагедия, мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это территории, на которых проживают не чужие нам люди". Путин напомнил об азербайджанской и армянской диаспорах, проживающих в России. И подчеркнул: огромное количество российских граждан поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками.



В Москве с большой тревогой воспринимают эскалацию вокруг Нагорного Карабаха - с деструктивным участием третьих стран и сил. Источники в сирийской оппозиции сообщили РИА Новости, что в Нагорном Карабахе к началу октября убиты 93 из 322 сирийских наемников, тела 53 из них были доставлены в Сирию.



Иностранные боевики



России не нужна война на Южном Кавказе, однако в Кремле понимают, что вооруженный конфликт принимает гипертрофированную форму. По данным российского МИД, в Нагорный Карабах перебрасывают наемников из Сирии и Ливии - для непосредственного участия в боевых действиях.



Ранее сирийский президент Башар Асад в интервью РИА Новости назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе. Обвинение тяжелое, и вряд ли в нем доминируют личная обида или месть за нелегитимные действия турецких войск на территории САР. И чрезмерное участие Анкары в азербайджано-армянском конфликте чревато дестабилизацией всего Южного Кавказа, ряда стран Восточной Европы и Центральной Азии.



Неслучайно Канада приостановила экспорт вооружений в Турцию, включая комплектующие для производства беспилотников Bayraktar. Украина уже решила закупить полсотни ударных беспилотников турецкого производства, которые Азербайджан активно использует в Нагорном Карабахе. Такое приобретение может "выстрелить" в Донбассе, и привести к новому витку эскалации внутриукраинского конфликта.



При всей заинтересованности Франции в сотрудничестве с Азербайджаном в сферах энергетики и оборонной промышленности французский президент Эммануэль Макрон прямо заявил, что 300 боевиков из джихадистской группировки, действующей в районе Алеппо, переброшены из Сирии через турецкий город Газиантеп в Баку. Возможно, перед выборами Макрон слишком зависим от влиятельной армянской диаспоры, и все же факты - упрямая вещь.



По данным американского журнала Foreign Policy, Турция использует в Нагорном Карабахе марионеточную армию сирийских наемников. В конфликте Азербайджана и Армении погибли десятки бойцов сирийских вооруженных формирований, которые ранее воевали на севере Сирии и в Ливии. Источники издания в Сирийской национальной армии (это поддерживаемое Турцией объединение оппозиционных вооруженных формирований) сообщают о переброске на Южный Кавказ около 1500 наемников-сирийцев. Бойцам предложили четырехмесячные контракты с оплатой 1500 долларов в месяц (в турецких лирах), но многие пожалели о приезде в Нагорный Карабах, а 55 сирийских наемников погибли в боестолкновениях. Семьям погибших обещано 60 тысяч турецких лир компенсации (около 7800 долларов США), не слишком высокая плата за жизнь.



Почва для терроризма



Министерство обороны Турции отрицает отправку наемников в Азербайджан (как и различные ведомства в Баку), и заявляет о поддержке Армении боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), которая десятилетиями борется против турецких властей. И в Баку утверждают, что на стороне Армении воюют наемники из Сирии и Ливана. Чисто технологически, "зеркальный ответ" возможен - финансовые ресурсы влиятельной во многих странах мира армянской диаспоры позволяют собрать "свою" прокси-армию наемников. Вопрос лишь в целесообразности подобных алгоритмов.



Дальнейшая эскалация вокруг Нагорного Карабаха - мрачный кровавый тупик и для Баку, и для Еревана, выжженная земля для мирного населения непризнанной НКР. Новая "кормушка", которая привлечет на Южный Кавказ десятки террористических группировок, многие тысячи боевиков-джихадистов, от которых в дальнейшем будет очень сложно избавиться самим "работодателям". Кстати, до недавнего времени Азербайджан и Армения были относительно благополучными странами, если оценивать угрозы международного терроризма.



По данным американской компании Soufan Group, около 900 азербайджанских граждан (из числа суннитов) причастны к боевым действиям в рядах террористических организаций на Ближнем Востоке. И все же, после четырех громких контртеррористических операций (ликвидаций) Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в стране спокойно. Вернувшихся из Сирии "ветеранов джихада" спецслужбы принимают тихо. И никакие великие цели не могут оправдать вероятный импорт "полезных" сирийских боевиков.



Армения до 27 сентября еще в меньшей степени была подвержена угрозам транснационального терроризма. Вместе с Россией ликвидировала последствия агрессии ИГ*, других джихадистских группировок на территории Сирии. Разумеется, стране-члену ОДКБ с международным терроризмом целесообразнее бороться на дальних подступах, а не приглашать в качестве "подсобной силы" боевиков РПК.



* - запрещенная в Казахстане, РФ и других странах террористическая организация