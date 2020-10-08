«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 08 Октября
+14...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.88 KZT
  • €1 = 504.28 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ослабление тенге: сколько потратил Нацбанк, чтобы поддержать курс

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:46
Ослабление тенге: сколько потратил Нацбанк, чтобы поддержать курс
Фото : pixabay.com
За месяц казахстанская валюта ослабла на 2,8% с уровня 420,11 тенге до 431,82 тенге за 1 доллар.

Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова рассказала о действиях Национального банка по удержанию курса тенге к основным мировым валютам от дальнейшего падения, передает zakon.kz.

В регуляторе заявили, что падение цен на нефть и волатильность на рынках привели к ослаблению тенге. И Нацбанку пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить резкого падения курса национальной валюты.

Совокупность негативных внешних факторов привела к увеличению спроса на валютном рынке, объемы торгов на бирже в сентябре достигли 2,6 млрд долларов – это максимальное значение с начала года, за исключением марта месяца, когда произошел обвал рынков. В целях сглаживания излишней волатильности в последние три дня месяца, когда произошло резкое ухудшение внешних факторов, как со стороны рынка нефти, так и динамики валют развивающихся стран, Национальный Банк, впервые с марта 2020 года провел валютные интервенции объемом 232 млн долларов. Продажи осуществлялись на биржевом рынке из золотовалютных активов и не оказали влияния на формирование общего тренда, - рассказала Алия Молдабекова.

По данным Нацбанка, несмотря на повышенный спрос на иностранную валюту в течение месяца, поддержку тенге оказали продажи из Национального фонда в рамках обеспечения гарантированного трансферта в размере около 551 млн долларов, а также продажи субъектов квазигосударственного сектора - в сентябре они составили 300 млн долларов.

В целом за месяц казахстанская валюта ослабла на 2,8% с уровня 420,11 тенге до 431,82 тенге за 1 доллар.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика