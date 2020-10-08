Ослабление тенге: сколько потратил Нацбанк, чтобы поддержать курс

За месяц казахстанская валюта ослабла на 2,8% с уровня 420,11 тенге до 431,82 тенге за 1 доллар.
Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова рассказала о действиях Национального банка по удержанию курса тенге к основным мировым валютам от дальнейшего падения, передает zakon.kz.
В регуляторе заявили, что падение цен на нефть и волатильность на рынках привели к ослаблению тенге. И Нацбанку пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить резкого падения курса национальной валюты.
Совокупность негативных внешних факторов привела к увеличению спроса на валютном рынке, объемы торгов на бирже в сентябре достигли 2,6 млрд долларов – это максимальное значение с начала года, за исключением марта месяца, когда произошел обвал рынков. В целях сглаживания излишней волатильности в последние три дня месяца, когда произошло резкое ухудшение внешних факторов, как со стороны рынка нефти, так и динамики валют развивающихся стран, Национальный Банк, впервые с марта 2020 года провел валютные интервенции объемом 232 млн долларов. Продажи осуществлялись на биржевом рынке из золотовалютных активов и не оказали влияния на формирование общего тренда, - рассказала Алия Молдабекова.
По данным Нацбанка, несмотря на повышенный спрос на иностранную валюту в течение месяца, поддержку тенге оказали продажи из Национального фонда в рамках обеспечения гарантированного трансферта в размере около 551 млн долларов, а также продажи субъектов квазигосударственного сектора - в сентябре они составили 300 млн долларов.
В целом за месяц казахстанская валюта ослабла на 2,8% с уровня 420,11 тенге до 431,82 тенге за 1 доллар.
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