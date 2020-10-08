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Президент Киргизии нашёлся

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:07
Президент Киргизии нашёлся
Фото из Сети интернет
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков нашелся. Он находится в Бишкеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В настоящий момент Жээнбеков ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло, заявили в пресс-службе.

О том, что Жээнбеков и бывший премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов пропали, сообщалось ранее 8 октября. Заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что первые лица не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в сети, но где они записаны, неизвестно. Совет безопасности на этом фоне принял решение закрыть границу Киргизии.

5 октября в стране начались массовые акции оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других политиков.

Депутаты вскоре проголосовали за назначение бывшего парламентария Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра. Прежний глава правительства, как и спикер Жогорку Кенеш, подали в отставку. Парламент вместе с тем запустил процедуру импичмента президента.


Источник: lenta.ru
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