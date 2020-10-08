Дамы-учёные открыли метод редактирования генома

Им была присуждена нобелевская премия по химии за метод редактирования генома.
Лауреатами стали дамы-ученые из Франции и США.
Нобелевский комитет присудил премию в области химии француженке Эммануэль Шарпантье и ее коллеге из США Дженнифер Дудне за разработку метода редактирования генома, передает Today.kz со ссылкой на сайт премии.
Дамы-ученые открыли систему CRISPR-Cas9, с помощью которой можно редактировать гены животных и человека. Ее можно использовать для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении.
Год назад лауреатами Нобелевской премии по химии стали Джон Гуденаф (США), Стэнли Уиттингем (Великобритания) и Акира Иошино (Япония) за разработку литий-ионных батарей.
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