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Главы Азербайджана и Армении сделали заявления по Карабаху

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Главы Азербайджана и Армении сделали заявления по Карабаху
Фото из открытых источников
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян представили свои позиции в интервью телеканалу Euronews

«Прекращение огня не может быть достигнуто в одностороннем порядке, это должно быть двустороннее решение. Кроме того, оно должно выполняться на местах. Как вы знаете, Армения напала на нас 27 сентября, атаковала наши военные позиции и нанесла ущерб нашей инфраструктуре, напала на мирных жителей. У нас почти 30 мирных жителей погибли в результате нападения армян, в том числе их баллистических ракет и кассетных бомб. Мы были объектом нападений много раз. За последние три месяца было три нападения на Азербайджан», — сказал Ильхам Алиев.

Никол Пашинян также высказал свою позицию.

«Сегодня в международных средствах массовой информации и среди международного сообщества имеется достаточно информации о том, что Армения и Карабах не могли начать эту войну по той простой причине, что у нас не было военных задач, которые нужно было бы здесь решать. Задача, которую мы должны решить, носит политический характер. Наша цель одна — защитить армянский народ от нового геноцида. Это самооборона. Наша позиция была и остается прежней: проблема Карабаха не может быть решена с помощью насилия. Никакого решения нельзя достичь путем насилия. Насильственное решение карабахской проблемы, подготовка к нему — такую политику проводил Азербайджан», — заявил армянский премьер.

Полные версии интервью с политиками телеканал Euronews планирует показывать начиная с четверга, 8 октября.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Земляк (Посетители) Сегодня, 16:46
Азербайджан начал эту войну! Брехня со слов Алиева что армяне напали!!! Азербайджан с боевиками из Турции начал обстрел Карабаха это факт. и теперь когда они захватили несколько сел говорят о прекращении огня. Идиоты еще Туркам отдайте Карабах дебилы!!!
 
 

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