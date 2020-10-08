Главы Азербайджана и Армении сделали заявления по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян представили свои позиции в интервью телеканалу Euronews
«Прекращение огня не может быть достигнуто в одностороннем порядке, это должно быть двустороннее решение. Кроме того, оно должно выполняться на местах. Как вы знаете, Армения напала на нас 27 сентября, атаковала наши военные позиции и нанесла ущерб нашей инфраструктуре, напала на мирных жителей. У нас почти 30 мирных жителей погибли в результате нападения армян, в том числе их баллистических ракет и кассетных бомб. Мы были объектом нападений много раз. За последние три месяца было три нападения на Азербайджан», — сказал Ильхам Алиев.
Никол Пашинян также высказал свою позицию.
«Сегодня в международных средствах массовой информации и среди международного сообщества имеется достаточно информации о том, что Армения и Карабах не могли начать эту войну по той простой причине, что у нас не было военных задач, которые нужно было бы здесь решать. Задача, которую мы должны решить, носит политический характер. Наша цель одна — защитить армянский народ от нового геноцида. Это самооборона. Наша позиция была и остается прежней: проблема Карабаха не может быть решена с помощью насилия. Никакого решения нельзя достичь путем насилия. Насильственное решение карабахской проблемы, подготовка к нему — такую политику проводил Азербайджан», — заявил армянский премьер.
Полные версии интервью с политиками телеканал Euronews
планирует показывать начиная с четверга, 8 октября.