Казахстанские компании пытались захватить в Киргизии - заявление МИД

Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление о ситуации с казахстанскими предприятиями в Кыргызской Республике, передает Tengrinews.kz.



"Выражаем серьезную озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызской Республике.



Особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес сотрудников - граждан Республики Казахстан и нанесения ущерба имуществу этих предприятий. Казахстанские компании за последние годы инвестировали в экономику Кыргызстана более 1 млрд. долларов США, внеся значительный вклад в социально-экономическое развитие соседней страны.



Призываем кыргызскую сторону незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана", - говорится в сообщении.