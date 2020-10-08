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Казахстанские компании пытались захватить в Киргизии - заявление МИД

Просмотров:575 Опубликовано: 8-10-2020, 19:46
Казахстанские компании пытались захватить в Киргизии - заявление МИД
Фото © Турар Казангапов
Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление о ситуации с казахстанскими предприятиями в Кыргызской Республике, передает Tengrinews.kz.

"Выражаем серьезную озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызской Республике.

Особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес сотрудников - граждан Республики Казахстан и нанесения ущерба имуществу этих предприятий. Казахстанские компании за последние годы инвестировали в экономику Кыргызстана более 1 млрд. долларов США, внеся значительный вклад в социально-экономическое развитие соседней страны.

Призываем кыргызскую сторону незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана", - говорится в сообщении.


Источник: tengrinews.kz
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