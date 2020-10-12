Казашка из Китая покорила Сеть, исполнив песню Димаша на шоу

Этническая казашка из Китая Мадина Думанкызы исполнила на популярном в Поднебесной шоу «Sing! China» песню Димаша Кудайбергена, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».Пользователей социальных сетей восхитило видео, на котором девушка азиатской внешности исполняет песню Димаша «Ұмытылмас күн». Некоторые люди предположили, что, вероятно, исполнительница является кореянкой либо китаянкой.На удивление многих, певица оказалась 20-летней этнической казашкой, которая родилась в Синьцзяне. Ее зовут Мадина Думанкызы.В Weibo девушка призналась, что песня Димаша ей очень нравится. Мадина поблагодарила своего наставника Ли Цзяня за то, что позволил ей спеть это произведение.«В этот период я ​​простудилась из-за смены сезонов и пела хрипло. Независимо от результата я была действительно счастлива, что смогла исполнить на этой сцене песню своего народа», — написала певица.К слову, недавно на MTV вышел клип Димаша на казахском языке и стал одним из самых запрашиваемых в эфире.