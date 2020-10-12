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Выплатить по 50 тысяч тенге 100 тысячам семей поручил Назарбаев

Просмотров:255 Опубликовано: Сегодня, 17:14
Выплатить по 50 тысяч тенге 100 тысячам семей поручил Назарбаев
Фото:elbasy.kz
Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев принял Бауыржана Байбека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Elbasy.kz.

Собщается, что в ходе встречи были обсуждены итоги проведения праймериз.

Согласно информации первого заместителя Председателя партии, 84,2 процента партийцев участвовали в голосовании, из них 88 процентов - в онлайн-формате. Из 10 073 зарегистрированных кандидатов более 36 процентов составили женщины, 29 процентов - молодежь до 35 лет. По итогам внутрипартийного отбора было собрано более 20 тысяч предложений, в том числе в сферах жилищных отношений и ЖКХ, инфраструктуры и транспорта, образования и здравоохранения.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что праймериз стали реальным социальным лифтом, который позволил обновить партийные ряды, сохранив при этом необходимую преемственность.

"Это было масштабным мероприятием партии, в котором приняло участие большое количество людей. Мы его проводили впервые. Было озвучено много пожеланий и вопросов, требующих внимания партии. Nur Otan - это партия реальных дел. Все, что мы приняли, должно быть обязательно выполнено", - сказал Елбасы.

Кроме этого, Первый Президент Казахстана отдельно остановился на проекте предвыборной программы партии.

"На бюро политсовета мы обсудили проект республиканской предвыборной программы. В программе, с учетом непростой ситуации, заложены наши цели и масштабные задачи. На это будут ориентированы все члены партии, так как в конечном счете все это направлено на благополучие народа. Все наши предвыборные обещания должны быть просчитаны", - сказал Председатель партии.

В ходе встречи Елбасы поручил партии совместно с фондом Birgemiz проработать организацию дополнительных адресных выплат по 50 тысяч тенге еще 100 тысячам социально уязвимых семей по всей стране.

"Центральный аппарат партии и наш актив проделали большой объем работы. Я благодарен всем за их непосильный труд. Впереди еще много конкретных дел. Важно продолжить работу во благо страны", - заключил Первый Президент Казахстана.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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-2
  • babe
  • Freeman81
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 12-й регион
 Юрий А (Посетители) Сегодня, 17:58
Я думаю, не хватает надзора за неблагополучными семьями со стороны государства!

Во первых - не должно быть пособия наличными деньгами! Только платёжные карты, с особыми отметками, карты на которые невозможно будет приобрести, к примеру, алкоголь.

Далее; еженедельная сдача анализов на употребление алкоголя и наркотических веществ. Еженедельная проверка полицией жилищных условий и условий проживания несовершеннолетних детей.

Три нарушения - детей моментально в детский дом и пожизненное лишение родительских прав без права обжалования.

Только потом уже можно говорить о финансовой поддержки таких семей.

Лично знаю семьи ЖИВУЩИЕ буквально на пособия детей в ИХ полученных от государства квартирах! Там просто не просыхая пьют! Все мысли заняты "родить ещё одного и получить пособие".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alixah
 asnural (Посетители) Сегодня, 17:43
У тем у кого есть корова будет отказано
 
 

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