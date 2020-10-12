Выплатить по 50 тысяч тенге 100 тысячам семей поручил Назарбаев

Председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев принял Бауыржана Байбека, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Elbasy.kz.



Собщается, что в ходе встречи были обсуждены итоги проведения праймериз.



Согласно информации первого заместителя Председателя партии, 84,2 процента партийцев участвовали в голосовании, из них 88 процентов - в онлайн-формате. Из 10 073 зарегистрированных кандидатов более 36 процентов составили женщины, 29 процентов - молодежь до 35 лет. По итогам внутрипартийного отбора было собрано более 20 тысяч предложений, в том числе в сферах жилищных отношений и ЖКХ, инфраструктуры и транспорта, образования и здравоохранения.



Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что праймериз стали реальным социальным лифтом, который позволил обновить партийные ряды, сохранив при этом необходимую преемственность.



"Это было масштабным мероприятием партии, в котором приняло участие большое количество людей. Мы его проводили впервые. Было озвучено много пожеланий и вопросов, требующих внимания партии. Nur Otan - это партия реальных дел. Все, что мы приняли, должно быть обязательно выполнено", - сказал Елбасы.



Кроме этого, Первый Президент Казахстана отдельно остановился на проекте предвыборной программы партии.



"На бюро политсовета мы обсудили проект республиканской предвыборной программы. В программе, с учетом непростой ситуации, заложены наши цели и масштабные задачи. На это будут ориентированы все члены партии, так как в конечном счете все это направлено на благополучие народа. Все наши предвыборные обещания должны быть просчитаны", - сказал Председатель партии.



В ходе встречи Елбасы поручил партии совместно с фондом Birgemiz проработать организацию дополнительных адресных выплат по 50 тысяч тенге еще 100 тысячам социально уязвимых семей по всей стране.



"Центральный аппарат партии и наш актив проделали большой объем работы. Я благодарен всем за их непосильный труд. Впереди еще много конкретных дел. Важно продолжить работу во благо страны", - заключил Первый Президент Казахстана.